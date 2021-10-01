banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Alevkayası’nın güneyinde yangın çıktı
Alevkayası’nın güneyinde yangın çıktı
Yeni Yasama yılı bugün başladı
Meclis açıldı
Arıklı'nın önünde iki seçenek var...
Arıklı'nın önünde iki seçenek var...
Cumhurbaşkanı Tatar bilgilendirme toplantısı düzenledi
CTP ve TDP'siz toplantı
banner376

Cumhurbaşkanı Tatar, EkoAvrasya Ve AYSİAD heyetlerini kabul etti

01 Ekim 2021 Cuma 17:30
Cumhurbaşkanı Tatar, EkoAvrasya Ve AYSİAD heyetlerini kabul etti

TATAR: “ANAVATAN TÜRKİYE İLE TAM BİRLİKTELİK İÇERİSİNDEYİZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ile tam bir birliktelik içerisinde Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin kabul edilmesi için mücadele verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede yaptığı konuşmada,  iki ülke arasındaki sosyo-ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve KKTC'nin bağımsızlık mücadelesine destek amacıyla KKTC’de bulunan Derneklerle, Maliye Bakanlığı döneminde istişarelerde bulunduğunu anlattı ve ilişkinin gelişmesi temennisinde bulundu.

New York’ta bir dizi önemli temaslarda bulunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin kabul edilmesi mücadelesi verdiklerini, Kıbrıs Türkü’nün Türkiye’yle bağlarını her anlamda güçlendirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye’den sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşları ile yapılacak ortak çalışmaların, milli davayla ilgili farkındalık yaratılmasında önemi rol oynadığını  ifade eden Tatar, EkoAvrasya ve AYSİAD’ın Türki Cumhuriyetler ile yürüttüğü faaliyetlerin KKTC’nin tanıtılması bağlamında büyük fayda sağlayacağına inandığını söyledi.

“BÜYÜK BİR OYUN”

Cumhurbaşkanı Tatar, “tek egemenliğin olduğu federasyonun, Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşürerek Türkiye’yi adadan uzaklaştıracak büyük bir oyun ve bencil bir siyasetin ürünü olduğunu ve birkaç anayasa değişikliğiyle federasyon kisvesi altında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamının Rum tarafınca arzu edildiğinin” altını çizdi. 

banner341
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta ancak egemen eşitliğe dayalı iki ayrı devletin iş birliğinin ortaya çıkmasıyla bir anlaşmanın kabul edilebileceğini kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün 1974 öncesi yaşadıklarının bir kere daha yaşanmasına izin veremeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Rumların silah zoru ve Anayasa değişikliğiyle Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bir Rum devletine dönüştürdüğünü söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihinin 16 Ağustos 1960 olmasına rağmen değiştirilerek 1 Ekim’de kuruluş yıldönümü törenleri düzenlediklerini belirten Tatar, bunun bile tek başına Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir Rum devletine dönüştüğünün kanıtı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Türkiye’nin KKTC’ye desteğinin tam olduğunu, KKTC devletinin yaşayacağına inandığını kaydeden Tatar, halka daha müreffeh ve güven içerisinde bir yaşam sunma hedefi ile halkın güvenlik endişelerini koruyacak sağlam bir antlaşma arayışı içerisinde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklar sayesinde KKTC’nin statüsünün yükseldiğini de ifade etti.

“KKTC'NİN EKONOMİK OLARAK KENDİ KENDİNE YETER HALE GELMESİ ÖNEMLİ”

AYSİAD heyetinde yer alanlar da yaptıkları konuşmalarda, KKTC'nin ekonomik olarak kendi kendine yeter hale gelmesinin bağımsızlık mücadelesinin önemli bir bileşeni olduğunu ifade etti.

Dernek yetkilileri, ASİAD’ın birçok Avrupa ülkesi ve Türk Cumhuriyetleri ile ticari ilişkileri ve deneyimleri bulunduğunu, bunları kardeş ülke KKTC ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Görüşmede, AYSİAD Başkanı Mahmut Çatlık, yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Bülent Topuz, Kemal Yamuç, Erol Akça, EKOAVRASYA Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, başkan yardımcıları Kemal Kurnaz, Faruk Aktarlı, Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın Araştırma Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya ve Cumhurbaşkanlığı Tarımcılık, Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı Ahmet Hamdi de yer aldı.

banner360
Son Güncelleme: 01.10.2021 18:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele Belediyesi okul kantinlerini denetliyor
İskele Belediyesi okul kantinlerini denetliyor
Tatar: “4. Cumhurbaşkanı Akıncı döneminde harcanan miktarla bizim harcadığımız arasında fark yok”
Tatar: “4. Cumhurbaşkanı Akıncı döneminde harcanan miktarla bizim harcadığımız arasında fark yok”
Hava durumu…
Hava durumu…
Girne Amerikan Üniversitesi yeni gelen öğrencilerini karşılamaya devam ediyor
Girne Amerikan Üniversitesi yeni gelen öğrencilerini karşılamaya devam ediyor
Ekonomi Bakanı Arıklı EkoAvrasya ve AYSİAD’ı kabul etti
Ekonomi Bakanı Arıklı EkoAvrasya ve AYSİAD’ı kabul etti
20. Uluslararası Zeytin Festivali, Covid- 19 önlemleriyle düzenleniyor
20. Uluslararası Zeytin Festivali, Covid- 19 önlemleriyle düzenleniyor
Alevkayası’nın güneyinde yangın çıktı
Alevkayası’nın güneyinde yangın çıktı
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi’nden Yeni İskele Polis Müdürü Kuni’ye ziyaret
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi’nden Yeni İskele Polis Müdürü Kuni’ye ziyaret
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı okullardaki vaka sayılarını açıkladı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı okullardaki vaka sayılarını açıkladı
ÇAĞ-SEN: “Zorunlu ücretli test kararını mahkemeye taşıdık”
ÇAĞ-SEN: “Zorunlu ücretli test kararını mahkemeye taşıdık”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim