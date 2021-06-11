banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor bay Kemal
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor...
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Maskelerin yan etkileri ve yaz mevsimi
Maskelerin yan etkileri ve yaz...
banner376

Cumhurbaşkanı Tatar Eğitimciler Sendikası’nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut ve sendika yöneticilerini kabul etti.

11 Haziran 2021 Cuma 11:45
Cumhurbaşkanı Tatar Eğitimciler Sendikası’nı kabul etti
banner337

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, sendika yöneticileriyle beraber olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası’nın, üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyarak önemli hizmetlerde bulunacağını belirtti.
Kıbrıs Türk halkının, uzun ve zorlu mücadeleler sonucu kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında huzur ve güvenlik içerisinde yaşadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, devletin gelişip kalkınması için cesaretle, birlik ve beraberlikle çalışılması gerektiğini belirtti.


“DEVLETİN BEKASI İÇİN MÜCADELE VEREN, ÖRF VE GELENEKLERİNE BAĞLI, SORUMLULUK SAHİBİ KUŞAKLAR…”
Milli şuura sahip yeni nesillerin, maneviyatını koruyarak, devletin bekası için mücadele verilmesi gerekliliğine işaret eden Tatar, örf ve geleneklerine bağlı, sorumluluk sahibi kuşaklar yetiştirilmesinin önemine dikkat çekerek böylesi gençler yetiştirilebilmesinin gurur kaynağı olacağını kaydetti. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası gibi sendika ve örgütlere büyük görevler düştüğünü de ifade etti. 


banner341
“GENÇLER, MİLLİ BİLİNCİ YÜKSEK BİREYLER OLARAK YETİŞMELİ”
Konjonktürün, yıllar içerisinde Kıbrıs Türkü’nün lehine geliştiğini, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu nedeniyle daha da güçlendiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, mavi vatandaki hak ve çıkarların, İskenderun’dan Ege’ye kadar uzanan hava sahasıyla ilgili oluşturulacak yeni stratejik pozisyonlara, ulusal çıkarları ilgilendiren her mevzuda, gençlerin milli bilinci yüksek bireyler olarak yetişmeleri gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, tüm bu unsurların eğitim müfredatında yer alması gerektiğinin altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Tatar, eğitimin küçük yaşta başlayan bir olgu olduğuna dikkat çekerek, aile ocağından başlayarak, küçük yaşta doğru eğitimin önemini vurguladı.
 

banner360
Son Güncelleme: 11.06.2021 12:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ’de “Gıda Katkı Maddeleri ve Risk İletişimi” konulu eğitim düzenlendi
LAÜ’de “Gıda Katkı Maddeleri ve Risk İletişimi” konulu eğitim düzenlendi
Belediye Başkanı İsmail Arter şehir plancıları odası başkanı Merter Refikoğlu ile bir toplantı yaptı
Belediye Başkanı İsmail Arter şehir plancıları odası başkanı Merter Refikoğlu ile bir toplantı yaptı
Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği’nden Dohni katliamını konulu film
Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği’nden Dohni katliamını konulu film
Müsilaj problemine karşı, 6 ayda sonuç gösterecek biyoteknolojik çözüm!
Müsilaj problemine karşı, 6 ayda sonuç gösterecek biyoteknolojik çözüm!
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Geçici ve Özel Komite, “Hal Yasa Tasarısı”nı görüşmeye devam etti
Geçici ve Özel Komite, “Hal Yasa Tasarısı”nı görüşmeye devam etti
Arucad, Cumulus’a tam üye oldu
Arucad, Cumulus’a tam üye oldu
EL-SEN'den açıklama
EL-SEN'den açıklama
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “Her ülkede resmi binalara ve kalelere bayrak çekilir”
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “Her ülkede resmi binalara ve kalelere bayrak çekilir”
Özyiğit: “Hükümetin sorunları çözme ve ekonomik krize çare üretme gailesi yok”
Özyiğit: “Hükümetin sorunları çözme ve ekonomik krize çare üretme gailesi yok”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim