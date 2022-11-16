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Cumhurbaşkanı Tatar Dsp Genel Başkanı Aksakal Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Tatar Dsp Genel Başkanı Aksakal Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

16 Kasım 2022 Çarşamba 13:45
Cumhurbaşkanı Tatar Dsp Genel Başkanı Aksakal Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindeki heyeti kabul etti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

"Kıbrıs’ın kendilerinin evi olduğunu" kaydeden Aksakal, adanın tanınması yönünde oluşacak politikalara destek verdiklerini de belirtti.

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da kabuldeki konuşmasında, "Güney’deki Rum cumhuriyetinin tüm adanın sahibi muamelesi görmesinin ne kadar haksız, yersiz ve çağ dışı olduğunu söylemeye çalıştıklarını" kaydetti.

 

Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunu ve 60 yıldır Kıbrıslı Türklerin devletinin kuzeydeki devlet ve adının da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu herkesin bildiğini dile getiren Tatar, Annan Planından sonra Rumların  ‘Hayır’ demesine rağmen tek taraflı AB’ye alınmasının da büyük bir hukuksuzluk olduğunu vurguladı.

 

Tüm bunların asla kabul edilmez olduğunu belirten Tatar, şu anda yapılması gerekenin KKTC’yi güçlendirmek olduğunu kaydetti.

 

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Son Güncelleme: 16.11.2022 14:23
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