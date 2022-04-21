Cumhurbaşkanı Tatar DP’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümetin oluşumuna yönelik istişare ve değerlendirmelerde bulunmaya devam ediyor.

Tatar bu kapsamda DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile bir araya geldi. Ataoğlu’na DP milletvekilleri Hasan Tosunoğlu ile Serhat Akpınar da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugünkü görüşmelerini tamamlamış olacak. Tatar yarın da CTP ve UBP ile görüşecek.