Cumhurbaşkanı Tatar DP’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümetin oluşumuna yönelik istişare ve değerlendirmelerde bulunmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Tatar, bugünkü görüşmelerini tamamlamış olacak. Tatar yarın da CTP ve UBP ile görüşecek.
Son Güncelleme: 21.04.2022 17:37
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Demokrat Parti’yi (DP) kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümetin oluşumuna yönelik istişare ve değerlendirmelerde bulunmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Tatar, bugünkü görüşmelerini tamamlamış olacak. Tatar yarın da CTP ve UBP ile görüşecek.