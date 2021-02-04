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Cumhurbaşkanı Tatar, doktorlar ile pandemi uygulamalarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pandemi süreci ile ilgili  yürürlükte olan uygulamaları değerlendirmek üzere doktorlar ile dün bir araya geldi.

04 Şubat 2021 Perşembe 17:45
Cumhurbaşkanı Tatar, doktorlar ile pandemi uygulamalarını değerlendirdi
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pandemi süreci ile ilgili  yürürlükte olan uygulamaları değerlendirmek üzere doktorlar ile dün bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar’ın çağrısıyla gerçekleşen ve pandemi sürecindeki güncel gelişmelerin görüşüldüğü toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Özel Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Bilim Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Komiteler Üst Genel Koordinatörü ve Başdanışmanı  Prof. Dr. Tülen Saner,  Dr. Tansel Doratlı, Dt. Teksen Köroğlu, Dr. Erden Aşardağ, Dr. Sibel Siber, Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Dr. Sıla Usar ve Dr. Bülent Dizdarlı katıldı.  

Söz konusu toplantıda Covid 19 mücadelesinde KKTC’nin dünya ölçeğindeki yeri değerlendirilirken,  pandemi sürecinde sağlık alanında tespit edilen ve revize edilmesi gereken hususlar ele alındı.   Salgının ikinci dalgasının yaşandığı süreçte gerekli yol haritasının çıkarılması üzerinde de duruldu.

Hızlı şekilde aşı programının uygulanmasının önemi vurgulanırken, test sayıları ile bulaş zincirinin kırılabilmesi için gerekli önlemlerin artırılması ve karantina kurallarının yapılandırılması da ele alındı.
 

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Son Güncelleme: 04.02.2021 21:35
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