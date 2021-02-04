Cumhurbaşkanı Tatar, doktorlar ile pandemi uygulamalarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pandemi süreci ile ilgili yürürlükte olan uygulamaları değerlendirmek üzere doktorlar ile dün bir araya geldi.
Söz konusu toplantıda Covid 19 mücadelesinde KKTC’nin dünya ölçeğindeki yeri değerlendirilirken, pandemi sürecinde sağlık alanında tespit edilen ve revize edilmesi gereken hususlar ele alındı. Salgının ikinci dalgasının yaşandığı süreçte gerekli yol haritasının çıkarılması üzerinde de duruldu.
Hızlı şekilde aşı programının uygulanmasının önemi vurgulanırken, test sayıları ile bulaş zincirinin kırılabilmesi için gerekli önlemlerin artırılması ve karantina kurallarının yapılandırılması da ele alındı.