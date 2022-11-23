banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yüruyerek Girdiği Hastane'den 5 Saat Sonra Tabutu Nasıl Çıktı.?
Son Dakika
Yüruyerek Girdiği Hastane'den 5 Saat...
Avrupa İlaç Kurumu: Koronavirüs salgınının devam ettiğini düşünüyoruz
Avrupa İlaç Kurumu: Koronavirüs salgınının...
Mehmet Harmancı: Demokratik ilkelerden, şeffaflık ve katılımcılıktan asla vazgeçmeyeceğiz
Mehmet Harmancı: Demokratik ilkelerden, şeffaflık...
Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2022)
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı
banner404

Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır’da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nı ziyaret etti

23 Kasım 2022 Çarşamba 20:13
Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır’da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nı ziyaret etti

Tatar: "Kıbrıs Türkleri olarak Türk Hava Kuvvetleri’ne çok farklı bir sevgimiz, tarihten, Cengiz Topel’den gelen bir özlemimiz var”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin terör örgütleri ile mücadelede operasyonlarını yürüttüğü önemli jet üslerinden biri olan, Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.

Tatar, Diyarbakır temasları kapsamında ziyaret ettiği Jet Üs Komutanlığında, görevli Türk Hava Kuvvetleri çalışanlarıyla bir araya gelerek, komutanlığın çalışmaları hakkında bilgi aldı ve alandaki F-16’ları yakından inceledi.

Burada, Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar ile görüşen ve şeref defterini imzalayan Tatar’a plaket ve F-16 maketi de takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, Erenköy mücadelesi esnasında şehit olan Cengiz Topel’i anarak, paraşütle iniş yapmak durumunda kalan Topel’in Rumlar tarafından öldürülmesinin en büyük üzüntüleri olduğunu kaydetti. Cengiz Topel’in gönüllerde müstesna yerini her zaman koruduğunu kaydeden Tatar, bu nedenle, Türk Hava Kuvvetleri’nde duydukları minnettarlığı da dile getirdi.

Erenköy muharebelerinin bir bakıma dönüm noktası olduğuna işaret eden Tatar, Türk Hava Kuvvetleri’nin müdahalesiyle durumun Kıbrıs Türk halkının lehine ve ardından bir zafere dönüştüğünü belirti.

Her türlü çatışmada Türk Hava Kuvvetleri’nin Kıbrıs Türk halkına destek verdiğini de anımsatan Tatar, semalarda görüldüklerinde, Kıbrıs Türklerine mutluluk, Rumlara ise korku verdiğini ifade etti.

- “Hava Kuvvetleri’nin gücü Kıbrıs’ta barış ve huzurun çok önemli bir teminatıdır”

Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’a yakın olması, uçakların 5-10 dakika içerisinde Kıbrıs’ın semalarında olabilmesi ve bizlerin savunması için Hava Kuvvetleri’nin gücü Kıbrıs’ta barış ve huzurun çok önemli bir teminatıdır. Kıbrıs Türkleri olarak Türk Hava Kuvvetleri’ne bizim çok farklı bir sevgimiz vardır. Tarihten, Cengiz Topel’den gelen bir özlemimiz vardır” dedi.

Türk Hava Kuvvetleri’nin son yaptığı harekatla ve bulundukları yerden verilen talimatla 89 farklı hedefin imha edilmesinin, Türkiye Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri’nin gücü ve kabiliyetini ortaya koyduğunu kaydeden Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Doğu Akdeniz’e ve KKTC’ye güvenlik ve huzur veren tüm pilotları selamladığını ve minnet duygularını ifade etmek istediğini belirtti.

- Tuğgeneral Kayapınar: “Her zaman hazırız. Her yerde, her zamanız”

Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar da, düşmana korku, dosta ise böyle duyguları hissettirebilmiş olmaktan ve KKTC’yi en üst düzeyde tuttuklarının farkında olunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kayapınar, “Son operasyonda da gördüğünüz gibi biz her zaman hazırız. Her yerde her zamanız. Biz ırk, din, dil ayrımı yapmadan milletimizin devletimizin hizmeti altındayız. Bunu her zaman hissetmeniz bizim için en büyük gurur ve şereftir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı ağırlamaktan şeref duyduğunu dile getiren Kayapınar, Tatar’ın kişiliği ve geçmişi itibarıyla büyük saygılarını kazandığını belirtti.

Görüşme ardından, üs komutanlığı gezilerek, incelemeler yapıldı.

- Tatar, yarın Malatya gazileri ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın temasları yarın Malatya’da devam edecek. Tatar, ilk olarak Malatya’da yer alan gaziler derneğini ziyaret edecek. Ardından İnönü Üniversitesi 2022-2023 Akademik Açılış Töreni’ne katılacak.

Açılış Töreni ardından “Doğu Akdeniz’de Gelişmeler Çerçevesinde Mavi Vatan Kıbrıs” konulu konferans verecek Tatar’a Fahri Doktora takdimi yapılacak. İnönü Üniversitesi Rektörü ile de bir araya gelecek Tatar, “Acılardan Cumhuriyete” adlı fotoğraf sergisi açılışına da katılacak.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüruyerek Girdiği Hastane'den 5 Saat Sonra Tabutu Nasıl Çıktı.?
Yüruyerek Girdiği Hastane'den 5 Saat Sonra Tabutu Nasıl Çıktı.?
Öztaş: Lavanta kokulu bir belde yaratacağız
Öztaş: Lavanta kokulu bir belde yaratacağız
Avrupa İlaç Kurumu: Koronavirüs salgınının devam ettiğini düşünüyoruz
Avrupa İlaç Kurumu: Koronavirüs salgınının devam ettiğini düşünüyoruz
Mehmet Harmancı: Demokratik ilkelerden, şeffaflık ve katılımcılıktan asla vazgeçmeyeceğiz
Mehmet Harmancı: Demokratik ilkelerden, şeffaflık ve katılımcılıktan asla vazgeçmeyeceğiz
Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2022)
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı
"Bölgeyi geliştirmek için canla başla çalışacağız"
"Bölgeyi geliştirmek için canla başla çalışacağız"
ÖSYM 2023 yılı sınav takvimini yayınladı
ÖSYM 2023 yılı sınav takvimini yayınladı
"Her hafta bir köyümüze hizmet götürmeye devam ediyoruz"
"Her hafta bir köyümüze hizmet götürmeye devam ediyoruz"
Çebi: Zarar ziyanlar ödenmesse haklarımızı mahkemede arayacağız!
Çebi: Zarar ziyanlar ödenmesse haklarımızı mahkemede arayacağız!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim