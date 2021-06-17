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Cumhurbaşkanı Tatar Din İşleri Başkanlığı ve İlçe Temsilciliği yönetimini kabul etti

Kabulde, Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa Temsilcisi Mustafa Küçük, Güzelyurt Temsilcisi Ömer Akın, Lefke Temsilcisi Mehmet Genç, Lefkoşa Temsilcisi Rauf Alhallak, Girne Temsilcisi Bekir Aburus ve diyanet memuru Haşim Hilmi Alkan da yer aldı.

17 Haziran 2021 Perşembe 13:00
Cumhurbaşkanı Tatar Din İşleri Başkanlığı ve İlçe Temsilciliği yönetimini kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, yaptığı konuşmada, Din İşleri Başkanlığı’nın önemli kurumlardan olduğunu belirterek, İslam dininin, inançların ve ibadetin yerine getirilmesinin önemine işaret etti.

Tatar, ülke genelinde din görevlileri ile birlikte yapılan çalışmanın önemsendiğini ve önemli olanın maneviyatı yüksek bir halk olarak milli birliğin olduğunu kaydetti.


İnanç ve ibadet özgürlüğüne de işaret eden Tatar, ülkede hiçbir zaman dini dayatma veya baskının söz konusu olmadığını belirtti.

Laik bir ülke olarak inanç özgürlüğüne önem verildiğini dile getiren Tatar, “Biz doğru yoldayız. Devlet olarak bu kuruma daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

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Nüfusun artış hızına bakıldığında imkanların yaratılması gerektiğini belirten Tatar, ülke genelinde doğru eğitim almış din görevlilerinin önemini dile getirdi.


Kurban Bayramı ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın aynı güne denk geldiğini belirten Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o tarihte KKTC’ye ziyarette bulunacağını söylediğini belirtti.


Fahrettin Öğdü de, kabuldeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’a destek belirterek kabul ettikleri için teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 17.06.2021 13:31
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