Cumhurbaşkanı Tatar, Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Salonu Açılışına Katıldı

Tatar: “Sporu ve çocukları seven değerli bir kişiydi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Salonu" için düzenlenen açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar açılışta yaptığı konuşmada, Muhittin Tüzel’in, uzun yıllar bölgede öğretmenlik yaptığını, Vadili köyünün ilk belediye başkanı olduğunu, sporu ve çocukları seven değerli bir kişi olduğunu belirterek, Tüzel’e rahmet diledi. Tatar, Muhittin Tüzel adının, cimnastik salonuna verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

Bölgeye kazandırılan cimnastik salonunun hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve ekibine, ülke genelinde çocuklara cimnastik eğitimini başarıyla geliştirerek, sağladıkları için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Dilekkaya yolunun asfaltlanmasının bir haftaya kadar tamamlanmasının beklendiğini de kaydetti.