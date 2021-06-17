Cumhurbaşkanı Tatar dernek ve gönüllü kuruluşlardan oluşan heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Tatar, bir halk insanı olarak her zaman sivil toplum örgütleriyle birlikte konuları değerlendirmelerde bulunmaya önem verdiğini ve bunun kendisini memnun ettiğini ifade etti. Anavatan Türkiye ile birlikte atalarından aldıkları emaneti ileriye taşıdıkları milli davada sivil toplum örgütlerinin yaptığı çalışmaların anlamlı ve önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kabulde, İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Hüseyin Sağer, Semerkant Derneği Başkanı Ferhat Yılmaz, Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Başkanı Ömer Somuncu, Hayrat Vakfı Başkanı Vahap Gültekin, KİSAV Başkanı Hüseyin Bekmez, Din İşleri Başkanlığı ve İlçe Temsilciliği Başkan Yardımcısı Fahrettin Öğdü ve Diyanet Memuru Haşim Hilmi Alkan yer aldı.