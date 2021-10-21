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Cumhurbaşkanı Tatar, davetli olarak Ankara’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah Ankara’ya gidiyor. 

21 Ekim 2021 Perşembe 08:40
Cumhurbaşkanı Tatar, davetli olarak Ankara’ya gidiyor

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 10.30’da Ankara’ya gitmek için Ercan Havaalanı’ndan ayrılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, saat 12.00’de, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Enstitüsü tarafından düzenlenecek “Kıbrıs Türkü’nün Varoluş Mücadelesi” konulu konferansta öğrenciler ve akademisyenlere hitap edecek.

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Cumhurbaşkanı Tatar  akşam ise Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği tarafından Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde düzenlenecek olan Avrasya Hizmet Ödülleri etkinliğine katılacak.

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Son Güncelleme: 20.10.2021 21:03
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