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Cumhurbaşkanı Tatar, DAÜ Doğa Koleji yetkililerini kabul etti

TATAR: “KKTC’YE YAPILAN YATIRIMLAR SAYESİNDE GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUZ”

01 Aralık 2021 Çarşamba 15:15
Cumhurbaşkanı Tatar, DAÜ Doğa Koleji yetkililerini kabul etti

TATAR: “KKTC’YE YAPILAN YATIRIMLAR SAYESİNDE GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DAÜ Doğa Koleji yetkililerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kabulde gerçekleştirdiği konuşmada; Doğa Koleji’nin, KKTC’nin eğitim alanında yaptığı yatırımların, Kıbrıs Türk gençliği için oldukça büyük önem arz ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Doğa Koleji’nin uluslararası bir marka olduğunu, KKTC’ye yatırım yapmasının, haksız ve insanlık dışı ambargoların söz konusu olduğu bir ortamda büyük anlam taşıdığını ifade etti.

“PANDEMİ SONRASI, HER ALANDA OLDUĞU GİBİ EĞİTİM SEKTÖRÜ DE ÇOK DAHA İLERİ NOKTALARA TAŞINACAK”

KKTC’ye yapılan yatırımlar sayesinde geleceğe güvenle bakıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC üniversitelerinde 144 farklı ülkeden öğrencinin eğitim aldığını, mezun olduktan sonra bu öğrencilerin ülkelerine birer fahri KKTC elçisi olarak döneceklerini belirtti.

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Ortaöğretime yapılan yatırımların yaşama bir hazırlık olduğunu, farklı yatırımların farklı eğitim alternatifleri yaratarak ailelere seçenek sunduğunu dile getiren Tatar, KKTC’de çok başarılı ve kaliteli devlet okulları olduğu gibi başarılı özel okulların bir bütün olarak büyük zenginlik olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sonrası, her alanda olduğu gibi eğitim sektörünün de çok daha ileri noktalara taşınacağına dikkat çekti.

SÜSLÜ: “TATAR ÖNDERLİĞİNDE KKTC’DE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİ TAKDİRLE TAKİP EDİYORUZ”

DAÜ Doğa Koleji Genel Koordinatörü Orhan Süslü de yaptığı konuşmada, KKTC’de hizmet vermekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, yapmış oldukları yatırımların artarak süreceğinin altını çizdi.

“Cumhurbaşkanı Tatar önderliğinde KKTC’de yürütülen faaliyetleri takdirle takip ediyoruz” diyen Süslü, KKTC’nin geleceğinin aydınlık olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkını güzel günler beklediğine inanç belirtti.

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Son Güncelleme: 01.12.2021 18:08
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