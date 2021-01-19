Cumhurbaşkanı Tatar’dan Sennaroğlu Ve Candan’a Tebrik Mesajı

Lefkoşa, 19 Ocak 21 : Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni seçilen Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan’a tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, dünkü toplantıda Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilen Önder Sennaroğlu ve Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı seçilen Armağan Candan’a tebrik mesajı göndererek, görevlerinde başarı diledi.

(HUR/GÜL)