Cumhurbaşkanı Tatar’dan Sennaroğlu Ve Candan’a Tebrik Mesajı

Lefkoşa, 19 Ocak 21 : Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni seçilen Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan’a tebrik mesajı gönderdi.
(HUR/GÜL)
Lefkoşa, 19 Ocak 21 : Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni seçilen Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan’a tebrik mesajı gönderdi.
Lefkoşa, 19 Ocak 21 : Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni seçilen Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan’a tebrik mesajı gönderdi.
(HUR/GÜL)