Cumhurbaşkanı Tatar'dan koronavirüsten ölenler için taziye

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, koronavirüs nedeniyle bugün İstanbul’da hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk doktor Halil Onalt ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi görürken hayatını kaybeden vatandaş için mesaj yayımladı.

Tatar mesajında, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine e sevenlerine başsağlığı diledi.

Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Her geçen gün artırılarak alınan tedbirlere rağmen Covid-19 pandemisi ile mücadelede meslek hayatını İstanbul’da idame ettiren Doktor Halil Onalt ve ülkemizde tedavi görmekte olan bir vatandaşımızın daha hayatlarını kaybetmeleri bizleri derinden üzmüştür.

Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

Bu vesile ile her vatandaşımızın kişisel tedbirlere azami hassasiyeti göstermelerinin toplumumuzun sağlığı açısından önemini hatırlatırım.

Sağlık çalışanlarımızın gayretleri ve halkımızın tedbirlere riayeti ile bu salgına karşı başarılı olacağımıza olan inancımı yinelerim.”