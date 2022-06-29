Cumhurbaşkanı Tatar'dan Eybil İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Eybil Efendi'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın mesajı şöyle;

"Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Eybil Efendi’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum.

Eybil Efendi gibi devlete büyük hizmetlerde bulunmuş insanlarımızın emekleri her daim hatırlanmalı, onları her zaman yad ederek bıraktıkları mirası yüceltmeliyiz.

Polis teşkilatımız, yetiştirdiği Eybil Efendi gibi insanlar sayesinde bugünlere gelebilmiştir ve onların örnek olduğu genç nesillerle çok daha ileri noktalara erişebilecektir.

Kendisine Yüce Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum."