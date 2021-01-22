Cumhurbaşkanı Tatar'dan deprem sonrası mesaj

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün meydana gelen deprem nedeniyle yayınladığı mesajda, saat 16.27’de meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremin ülkenin bir çok yerleşim yerinde hissedildiğini belirtti.
Son Güncelleme: 22.01.2021 11:41
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devletin tüm birimleriyle birlikte olası afetlere karşı her zaman hazır olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün meydana gelen deprem nedeniyle yayınladığı mesajda, saat 16.27’de meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremin ülkenin bir çok yerleşim yerinde hissedildiğini belirtti.