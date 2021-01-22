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Cumhurbaşkanı Tatar'dan deprem sonrası mesaj

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devletin tüm birimleriyle birlikte olası afetlere karşı her zaman hazır olduğunu vurguladı.

22 Ocak 2021 Cuma 09:00
Cumhurbaşkanı Tatar'dan deprem sonrası mesaj
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün meydana gelen deprem nedeniyle yayınladığı mesajda, saat 16.27’de meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremin ülkenin bir çok yerleşim yerinde hissedildiğini belirtti.

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“Herhangi bir can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir” diyen Tatar, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sundu.
 

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Son Güncelleme: 22.01.2021 11:41
Anahtar Kelimeler:
Kktc DepremErsin Tatar
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