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Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklama...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in gerçekleri saptıran, mantık hatası içeren yaklaşımının en basit tabirle Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı kendi siyasi emellerine alet etmesi dolduğunu söyledi.

08 Nisan 2022 Cuma 16:29
Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklama...

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu türden bir yaklaşımın, bölgesel ve küresel istikrara hizmet etmeyeceği aşikârdır” dedi. 
Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin, Güney Kıbrıs Temsilciler Meclisi’nde telekonferans üzerinden yaptığı konuşmaya katılmasının ardından bir gazetecinin sorusuna müteakip ‘Ukrayna halkının şu anda maruz kaldığı saldırılarla 1974 yılında bizim maruz kaldıklarımız aynı şeylerdi’ şeklinde yaptığı yorumu değerlendirdi. 
Anastasiadis’in, konuşmasının devamında Volodimir Zelenski’nin “sözde Türk istilasını kınamamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek hukuk ilkelerinin devletler arasında farklılık göstermemesi gerektiğini ve hukuk ilkelerinin bir yandan ihlal edilirken başkalarının haklarının bilmezden gelindiğini öne sürdüğünü” ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiadis’in bu açıklamasının, adanın tarihsel gerçekleriyle bağdaşmayan, Kıbrıs sorununu sebebini görmezden gelen, tek boyutlu bir bakış açısının ürünü olduğunu vurguladı. 
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Garanti ve İttifak Antlaşmalarından kaynaklanan, uluslararası meşruiyeti tartışma konusu olmayan 1974 Barış Harekatı’nın faşist Yunan darbesine istinaden gerçekleştiğini ve uluslararası hukuk çerçevesinde yapıldığını ve bugün Ukrayna’da yaşananlarla özdeş tutulamayacağını kaydetti. 

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Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
“GKRY Başkanı Anastasiadis’in gerçekleri saptıran, mantık hatası içeren bu yaklaşımı, en basit tabirle Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı kendi siyasi emellerine alet etmesidir.
Bu türden bir yaklaşımın, bölgesel ve küresel istikrara hizmet etmeyeceği aşikârdır.
Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ın dün kullandığı ‘Cumhurbaşkanı Tatar’ şeklindeki ifadesini bile hazmedemeyen Rum tarafının yaptığı abartılı tepkiyi kınadığımızın altını çizmekte fayda görüyorum. 
Defaatle vurguladığımız üzere Kıbrıs Türk tarafı, Doğu Akdeniz’in bir çatışma alanı değil, iş birliği havzasına dönüşmesine, mevcut iki devletin egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statülerine dayalı çözüm önerimiz zemininde Rum tarafı ile kurumsal iş birliğine hazırdır.”

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Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKktcNikos AnastasiadisRum YönetimiRum
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