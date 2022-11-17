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Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Kupası Maçını İzledi

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Kupası Maçını İzledi

17 Kasım 2022 Perşembe 12:00
Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Kupası Maçını İzledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Genç Milli Futbol Takımı ile Türk Toplumu Futbol Federasyonu U21 Karması arasındaki Cumhuriyet Kupası maçını izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Genç Milli Futbol Takımı ile Türk Toplumu Futbol Federasyonu U21 Karması arasında Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan Cumhuriyet Kupası maçını izledi.

KKTC’nin 39.kuruluş yıl dönümü vesilesiyle organize edilen karşılaşmanın sonunda Cumhurbaşkanı Tatar, kazanan takıma Cumhuriyet Kupası’nı takdim etti.

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Son Güncelleme: 17.11.2022 12:39
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