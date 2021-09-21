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Cumhurbaşkanı Tatar Cumartesi günü BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek

New York'ta temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, cumartesi günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek 

21 Eylül 2021 Salı 19:45
Cumhurbaşkanı Tatar Cumartesi günü BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek

Tatar, Guterres ile dün Türkevi'nin açılış töreninde de görüşme fırsatı buldu.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, BM Genel Kurul çalışmaları ve BM Genel Sekreteri’yle görüşmek için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pazartesi günü ise Genel Sekreter’in vereceği öğle yemeğinde Rum Lider Nikos Anastasiadis’le bir görüşme yapacak.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın hafta boyuna BM Genel Kurulu vesilesiyle New York’ta bulunan diğer ülke temsilcileri, uluslararası kuruluşlar ve basın-yayın mensuplarıyla temaslar yapması bekleniyor.

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Son Güncelleme: 22.09.2021 00:51
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