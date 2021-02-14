Cumhurbaşkanı Tatar Covid-19’dan hayatını kaybeden iki kişi için taziye yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid-19 nedeniyle bugün hayatını kaybeden iki kişi için taziye mesajı yayımladı ve her vatandaşın tedbirlere harfiyen uymasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, dünyada, Covid-19 salgınına karşı alınan tüm önlemler ve tedbirle pandeminin her geçen gün kontrol altına alınmasında ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen, 2 vatandaşın hayatlarını kaybetmesinin herkesi üzdüğünü belirterek ayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugüne dek gösterdiği başarıyı devam ettirebilmek için yürürlükte olan tedbirlere her vatandaşın harfiyen uymasının öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Ulusal aşı programı çerçevesinde aşılanma tamamlanıncaya kadar, aşı olan kişiler dahil vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermelerinin ülke sağlığı açısından önemli olduğunu hatırlatırım. Sağlık çalışanlarımızın büyük gayretleri ve halkımızın gösterdiği anlayış ve fedakarlıkla bu salgına karşı başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum.”