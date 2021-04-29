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Cumhurbaşkanı Tatar Cenevre zirvesini değerlendirdi

Başarısızlıkla sonuçlanan gayrıresmi Kıbrıs toplantısının ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği ortak basın açıklamasında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bizim ortaya koyduğumuz öneriler dünyanın her yerinde değerlendirmeye alınmıştır. Bu tarihi adımla aşama kaydettik, yeni bir sayfa açıldı” dedi.

29 Nisan 2021 Perşembe 15:43
Cumhurbaşkanı Tatar Cenevre zirvesini değerlendirdi
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başarısızlıkla sonuçlanan gayrıresmi Kıbrıs konferansının ardından ortak bir basın açıklaması düzenledi.

İlk sözü alan Cumhurbaşkanı Tatar, “yeni siyaset” olarak tanımladığı egemen eşitliğe dayalı iki devletli modelin ilgili taraflara duyurulduğunu ifade ederek, gerçekleşen toplantılarda “bu topraklarda artık birtakım yeniliklerin gelmesi gerektiğini söyledik” dedi.

Tatar, “Artık masada bir anlaşmanın sağlanabilmesi için egemen eşitliğimizin ve eşit kimliğimizin tanınması gerektiğini söyledik” diyerek, “masadan kalkarken karşı taraf Kıbrıs Cumhuriyeti, biz toplum lideri. Bu olmaz. Onlar Cumhuriyete biz ise kısıtlamalar altında yaşamaya devam ettiğimiz sürece hiçbir zaman karşı taraf bizimle eşit bir şekilde paylaşım niyetinde olmaz. Bunu zaten defalarca tecrübe ettik” ifadelerini kullandı.

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“Artık bu oyunun kurallarının değişmesi gerek” diyen Tatar, “Eğer değişmezse, bu süreç adaletli bir şekilde ilerlemeyecek” şeklinde konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres ile Kıbrıs Özel Danışmanı Lute’a teşekkürlerini ileten Tatar, “Onların büyük gayretleri sayesinde bu toplantı gerçekleşti ve tüm bunları dünyaya anlatabildik” dedi.

BM Genel Sekreteri’nin ortak bir zemin bulunamadığını açıkladığını ifade eden Tatar, “Ortak bir zemin olmayabilir, ileride birtakım ilerlemelerle bakalım nasıl bir zemin oluşacak. Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı bir statü sağlanmadan resmi görüşmelerin başlamasının hiçbir anlamı yok” dedi.

Tatar, Kıbrıs Rum tarafının amacının, “mevcut Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı ve ancak kendilerinin istediği gibi bir anlaşma olması halinde, Anayasal değişikliklerle Kıbrıslı Türkleri yama etmeleri ve Türkiye ile bağların koparılması” olduğunu söyledi.

Tatar, “Bizim ortaya koyduğumuz öneriler dünyanın her yerinde değerlendirmeye alınmıştır. Bu tarihi adımla aşama kaydettik, yeni bir sayfa açıldı” dedi.

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Son Güncelleme: 29.04.2021 15:53
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarCenevre
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