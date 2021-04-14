banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sandıklar bizi çağırıyor…
Sandıklar bizi çağırıyor…
Cenevre’de şapkadan tavşan çıkar mı?
Cenevre’de şapkadan tavşan çıkar mı?
Covid-19 sadece hastalık salgını değil
Covid-19 sadece hastalık salgını değil
Sağlık Bakanlığı aşılar konusunda bilgilendirici açıklamalara devam etmeli
Sağlık Bakanlığı aşılar konusunda bilgilendirici...
banner376
Flaş Haber
Saner'den erken seçim tarihi!
Kapat

Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre toplantısı öncesi yeniden üniversite rektörleriyle görüştü

14 Nisan 2021 Çarşamba 16:30
Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre toplantısı öncesi yeniden üniversite rektörleriyle görüştü
banner337

DOĞRUYOL: “REKTÖRLER, CUMHURBAŞKANI TATAR’IN VİZYONUNA DESTEK BELİRTTİ”
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+BM gayri resmi toplantısı öncesinde yeniden üniversite rektörleriyle görüştüğünü açıkladı.
Doğruyol konuyla ilgili yazılı açıklamasında, görüşmeye katılan rektör ve rektör temsilcilerinin müzakere süreçlerinin artık yeni bir zeminde yürütülmesinin kaçınılmaz olduğu hususunda mutabık kaldığını ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın vizyonuna destek verdiğini bildirdi.  

banner341
Doğruyol, açıklamasında “Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, malumları olduğu üzere, 18 Mart 2021 tarihinde, KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin Rektör ve Rektör temsilcileriyle bir araya gelerek Cenevre’de gerçekleştirilecek olan 5+BM gayrıresmi toplantısında masaya koyacağı vizyonu anlatmış, üniversite temsilcilerimiz de görüşlerini Sayın Cumhurbaşkanımıza aktarmışlardı. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız, 12 Nisan 2021 tarihinde Rektör ve Rektör vekilleriyle, çevrim içi, bir görüşme daha gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı. 
Görüşmede, rektör ve rektör temsilcilerinin, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik 1968 yılından beri sürdürülen ve başarısızlıkla sonuçlanan müzakere süreçlerinin artık yeni bir zeminde yürütülmesinin kaçınılmaz olduğu hususunda mutabık kaldığı bildirildi.
Açıklamaya göre, rektör ve rektör temsilcileri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs’ta adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ancak iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü zemininde bir iş birliği ile ulaşılabileceği vizyonuna da tam destek verdiklerini sözlü ve yazılı olarak beyan etti.

banner360
Son Güncelleme: 14.04.2021 16:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Belediyeler Birliği heyeti Güzelyurt’ta temaslarda bulundu
Türkiye Belediyeler Birliği heyeti Güzelyurt’ta temaslarda bulundu
KKTC’deki Mektebim ‘’Neo Kids’’ çatısı altında franchize bir okuldur
KKTC’deki Mektebim ‘’Neo Kids’’ çatısı altında franchize bir okuldur
GAÜ Hazırlık Okulu, IELTS sınav merkezi oldu
GAÜ Hazırlık Okulu, IELTS sınav merkezi oldu
Girne Belediyesi’nden online seminer
Girne Belediyesi’nden online seminer
6 bin 839 çalışana 7 milyon 866 bin TL destek ödemesi yapıldı
6 bin 839 çalışana 7 milyon 866 bin TL destek ödemesi yapıldı
Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı
Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı
Hava sıcaklığı 33 dereceye kadar yükselecek
Hava sıcaklığı 33 dereceye kadar yükselecek
LTB'den duyuru
LTB'den duyuru
KTTO'dan hellim tescili ile ilgili açıklama
KTTO'dan hellim tescili ile ilgili açıklama
Saner ve Canaltay Çayırova-İskele çift şerit yol çalışmalarını yerinde inceledi
Saner ve Canaltay Çayırova-İskele çift şerit yol çalışmalarını yerinde inceledi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim