Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre toplantısı öncesi yeniden üniversite rektörleriyle görüştü

DOĞRUYOL: “REKTÖRLER, CUMHURBAŞKANI TATAR’IN VİZYONUNA DESTEK BELİRTTİ”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+BM gayri resmi toplantısı öncesinde yeniden üniversite rektörleriyle görüştüğünü açıkladı.

Doğruyol konuyla ilgili yazılı açıklamasında, görüşmeye katılan rektör ve rektör temsilcilerinin müzakere süreçlerinin artık yeni bir zeminde yürütülmesinin kaçınılmaz olduğu hususunda mutabık kaldığını ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın vizyonuna destek verdiğini bildirdi.



Doğruyol, açıklamasında “Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, malumları olduğu üzere, 18 Mart 2021 tarihinde, KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin Rektör ve Rektör temsilcileriyle bir araya gelerek Cenevre’de gerçekleştirilecek olan 5+BM gayrıresmi toplantısında masaya koyacağı vizyonu anlatmış, üniversite temsilcilerimiz de görüşlerini Sayın Cumhurbaşkanımıza aktarmışlardı. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız, 12 Nisan 2021 tarihinde Rektör ve Rektör vekilleriyle, çevrim içi, bir görüşme daha gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.Görüşmede, rektör ve rektör temsilcilerinin, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik 1968 yılından beri sürdürülen ve başarısızlıkla sonuçlanan müzakere süreçlerinin artık yeni bir zeminde yürütülmesinin kaçınılmaz olduğu hususunda mutabık kaldığı bildirildi.Açıklamaya göre, rektör ve rektör temsilcileri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs’ta adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ancak iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü zemininde bir iş birliği ile ulaşılabileceği vizyonuna da tam destek verdiklerini sözlü ve yazılı olarak beyan etti.