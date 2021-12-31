banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Okullarda vakalar artıyor!
Okullarda vakalar artıyor!
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Tüm yollar trafiğe açıldı
Polisten duyuru
Bu akşam hepimiz Allah’a emanetiz!
Bu akşam hepimiz Allah’a emanetiz!
banner405
Flaş Haber
Rekor vaka sayısı
Kapat

Cumhurbaşkanı Tatar, Çağlayan Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti

31 Aralık 2021 Cuma 18:15
Cumhurbaşkanı Tatar, Çağlayan Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti

TATAR: “BÜTÜN GÜZELLİKLER SİZ ÇOCUKLAR İÇİN”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da bulunan Çağlayan Çocuk Yuvası’na yaptığı ziyarette, yuvadaki çocukların çok değerli ve her çocuğun özel olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, “Bizim için değerli ve önemlisiniz, sizi çok seviyoruz. KKTC’de, böylesine güzel bir yuvada kalıyorsunuz. Bütün güzellikler siz çocuklar için” diyen Tatar; her zaman çocukların yanında olduğunu, onları sevdiğini vurgulayarak çocukların bakımı, eğitimi ve mutlu bir ortamda yaşamalarını sağlayabilmenin sabır ve anlayış gerektirdiğini söyledi.

banner341
“SOSYAL BİR DEVLET OLARAK ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Çağlayan Çocuk Yuvası’nın çok iyi yönetildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; KKTC’nin sosyal bir devlet olduğunu ve çocuklara devlet tarafından sahip çıkıldığını, geleceğe güvenle bakabilmeleri için yuvada çalışan anneler ve ablaların, çocuklara gerçek birer anne baba olduğunu vurguladı.

Tatar, yuvada görev yapan tüm öğretmenlere teşekkür ederek, yeni yılın sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti.

banner360
Son Güncelleme: 31.12.2021 19:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rekor vaka sayısı
Rekor vaka sayısı
Büyük ikramiye Lefkoşa'ya isabet etti!
Büyük ikramiye Lefkoşa'ya isabet etti!
Tatar: “Umudumuzu kaybetmemeli ve devletimize her zaman güvenmeliyiz”
Tatar: “Umudumuzu kaybetmemeli ve devletimize her zaman güvenmeliyiz”
Sucuoğlu Lefkoşa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti
Sucuoğlu Lefkoşa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti
Bilge Tatlı ailesi yeni yıl yemeğinde buluştu...
Bilge Tatlı ailesi yeni yıl yemeğinde buluştu...
Başbakan Sucuoğlu’ndan SOS Çocukköyü ve Çağlayan Çocuk Yuvası’na yılbaşı ziyareti
Başbakan Sucuoğlu’ndan SOS Çocukköyü ve Çağlayan Çocuk Yuvası’na yılbaşı ziyareti
Tüketiciler Derneği’nden fahiş fiyatları bildirme çağrısı
Tüketiciler Derneği’nden fahiş fiyatları bildirme çağrısı
Başman petrol istasyonunda şanslı numara 074803
Başman petrol istasyonunda şanslı numara 074803
Ödendiler fakat yine de eylem yaptılar
Ödendiler fakat yine de eylem yaptılar
Sucuoğlu: “Ülkede tek sıkıntı istikrarsız hükümetlerdir”
Sucuoğlu: “Ülkede tek sıkıntı istikrarsız hükümetlerdir”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim