Cumhurbaşkanı Tatar Büyükelçi Başçeri ile Başkonsolos Çetin’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosu görevine yeni atanan İlyas Çetin’i kabul etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, Gazimağusa’nın tarihi öneme sahip bir şehir olduğunu, her geçen gün altyapısıyla gelişmekte olduğunu, Gazimağusa’da konsolosluk açılmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’ne Gazimağusa Konsolosluğu için girişim yapmalarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosu görevine yeni atanan İlyas Çetin ise konuşmasında, üzerlerine düşen görevler çerçevesinde en iyi şekilde hizmet vermeye gayret göstereceklerini, Gazimağusa’ya hizmet vermek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.