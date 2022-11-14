Cumhurbaşkanı Tatar, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Tatar: “Yolumuz, bağımsızlık ve egemenlik yoludur”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre kabuldeki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir devlet ve Türk dünyasında bir lider olarak KKTC’de sürdürülmekte olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki hakları sonuna kadar savunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar bunun, KKTC’nin pozisyonunu güçlendirdiğini belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün çok acılar çektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Rum-Yunan ikilisinin oynadığı oyunlar, Kıbrıs Türkü’nü azınlığa düşürüp yok etme oyunudur” dedi.

“Yolumuz bağımsızlık ve egemenlik yoludur” diyen Tatar, kendisine yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.