Cumhurbaşkanı Tatar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin görüşlerini dinledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede son günlerde artan Covid -19 vaka sayıları ve dün de Mehmet Ali Kahvecioğlu ve Salih Çarka isimli vatandaşların hayatlarını kaybetmesi nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede son günlerde artan Covid -19 vaka sayıları ve dün de Mehmet Ali Kahvecioğlu ve Salih Çarka isimli vatandaşların hayatlarını kaybetmesi nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirdi.