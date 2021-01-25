Cumhurbaşkanı Tatar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin görüşlerini dinledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede son günlerde artan Covid -19 vaka sayıları ve dün de Mehmet Ali Kahvecioğlu ve Salih Çarka isimli vatandaşların hayatlarını kaybetmesi nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Tatar, salgında ülkedeki son durum ve özellikle Girne bölgesinde artan vaka sayıları ve temaslı takibi konusunda bilgi aldı, önerilen ek tedbirler konusunda komitenin görüşünü dinledi.