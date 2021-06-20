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Cumhurbaşkanı Tatar bu akşam yurda dönüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu akşam yurda dönüyor.

20 Haziran 2021 Pazar 14:15
Cumhurbaşkanı Tatar bu akşam yurda dönüyor
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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeye dönüşünün ardından saat 21.30’da Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyecek.

Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’yla birlikte perşembe günü Antalya’ya gitmişti.

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Cumhurbaşkanı Tatar, devlet başkanları, dışişleri bakanları ve temsilcileri gibi 1300 üst düzey yetkilinin katıldığı, “Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar” temalı forumda konuşma da yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, foruma katılan yabancı ülke temsilcileriyle ikili temaslarda da bulunmuştu.

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Son Güncelleme: 20.06.2021 14:44
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