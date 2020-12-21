Cumhurbaşkanı Tatar, BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Kanlı ve BRTK Müdürü Özkurt’u kabul etti

CUMHURBAŞKANI TATAR, BRTK YÖNETİM KURULU BAŞKANI KANLI VE BRTK MÜDÜRÜ ÖZKURT’U KABUL ETTİ

“KKTC’NİN STATÜSÜ DOĞU AKDENİZ’DE YAŞANAN GELİŞMELERLE GÜÇLENDİ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin statüsünün Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle güçlendiğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Kıbrıslı Türklerin mücadelesinin eskisinden daha güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 57. kuruluş yıl dönümü nedeniyle, BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı ve BRTK Müdürü Meryem Özkurt’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, BRTK’nın Kıbrıslı Türklerin dünyaya sesini duyurmaya önce radyo ile başlayarak, sonra televizyon ve internet yayıncılığı ile devam ettiğini belirtti.

“Haklı mücadelemizde BRTK’nun ve yayınlarının çok önemli katkısı olmuştur ve olmaya devam ediyor,” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, BRTK ailesini başarıları için kutlayarak, hayatta olmayan ve BRTK’ya hizmetler verenleri de rahmetle andı.



Ülkede basının demokratik anlayışla yayınlar yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, milli duruş ve milli şuurun önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, mücahitlerin ‘bayrak’ diyerek kurduğu BRTK’nın, hala Kıbrıslı Türklerin sesini duyurma görevini sürdürdüğünü kaydetti.

KKTC’nin statüsünün Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle güçlendiğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Kıbrıslı Türklerin mücadelesinin eskisinden daha güçlü bir şekilde devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere bu mesajı aktarmanın önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni ve etkili yayıncıların donatımının önemine vurgu yaparak, BRTK’nın 57. yılını kutladı ve BRTK yasasının yenilenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.