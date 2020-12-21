banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP’lilerin içine sindiyse bizim de sindi!
UBP’lilerin içine sindiyse bizim de...
KKTC ve UBP’de yeni dönem
KKTC ve UBP’de yeni dönem
İki Cumhurbaşkanı, farklı bakış, aynı poz…
İki Cumhurbaşkanı, farklı bakış, aynı...
Karantina sistemi yavaş yavaş terkedilmeli
Karantina sistemi yavaş yavaş terkedilmeli
banner376

Cumhurbaşkanı Tatar, BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Kanlı ve BRTK Müdürü Özkurt’u kabul etti

21 Aralık 2020 Pazartesi 18:41
Cumhurbaşkanı Tatar, BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Kanlı ve BRTK Müdürü Özkurt’u kabul etti
banner337
banner351

CUMHURBAŞKANI TATAR, BRTK YÖNETİM KURULU BAŞKANI KANLI VE BRTK MÜDÜRÜ ÖZKURT’U KABUL ETTİ

“KKTC’NİN STATÜSÜ DOĞU AKDENİZ’DE YAŞANAN GELİŞMELERLE GÜÇLENDİ” 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin statüsünün Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle güçlendiğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Kıbrıslı Türklerin mücadelesinin eskisinden daha güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 57. kuruluş yıl dönümü nedeniyle, BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı ve BRTK Müdürü Meryem Özkurt’u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada,  BRTK’nın Kıbrıslı Türklerin dünyaya sesini duyurmaya önce radyo ile başlayarak, sonra televizyon ve internet yayıncılığı ile devam ettiğini belirtti. 
“Haklı mücadelemizde BRTK’nun ve yayınlarının çok önemli katkısı olmuştur ve olmaya devam ediyor,” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, BRTK ailesini başarıları için kutlayarak, hayatta olmayan ve BRTK’ya hizmetler verenleri de rahmetle andı. 

banner341
Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini savunduklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, 21 Aralık 1963’te Kıbrıslı Rumların hedeflerinin ENOSİS olduğunu, şimdi ise Rum-Yunan ikilisinin AB içerisindeki hedeflerinin aynı olduğunu söyledi. 
Ülkede basının demokratik anlayışla yayınlar yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, milli duruş ve milli şuurun önemine işaret etti. 
Cumhurbaşkanı Tatar, mücahitlerin ‘bayrak’ diyerek kurduğu BRTK’nın, hala Kıbrıslı Türklerin sesini duyurma görevini sürdürdüğünü kaydetti. 
KKTC’nin statüsünün Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle güçlendiğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Kıbrıslı Türklerin mücadelesinin eskisinden daha güçlü bir şekilde devam ettiğini ifade eden  Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere bu mesajı aktarmanın önemine dikkat çekti. 
Cumhurbaşkanı Tatar, yeni ve etkili yayıncıların donatımının önemine vurgu yaparak, BRTK’nın 57. yılını kutladı ve BRTK yasasının yenilenmesi gerektiğini sözlerine ekledi. 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Kanunsuz avlanma
Kanunsuz avlanma
Trafik kontrolleri…
Trafik kontrolleri…
DPÖ: “2020 enflasyonunun Aralık sonunda yüzde 16 civarına ulaşması öngörülüyor”
DPÖ: “2020 enflasyonunun Aralık sonunda yüzde 16 civarına ulaşması öngörülüyor”
Erhürman: 13. maaşları ödemek başarı değildir!
Erhürman: 13. maaşları ödemek başarı değildir!
Alasya İlkokulu ilaçlanıyor
Alasya İlkokulu ilaçlanıyor
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Selimiye Camii'nin, kısmi ibadete açılmasına karar verildi
Selimiye Camii'nin, kısmi ibadete açılmasına karar verildi
Özersay, Özgürgün'ün istifasının Meclis'te kabul edilmemesini değerlendirdi
Özersay, Özgürgün'ün istifasının Meclis'te kabul edilmemesini değerlendirdi
Meclis'te gerginlik!
Meclis'te gerginlik!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim