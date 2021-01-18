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Cumhurbaşkanı Tatar, Borrell ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 22:00
Cumhurbaşkanı Tatar, Borrell ile telefon görüşmesi yaptı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede, 5+BM gayrı resmi toplantısı öncesinde değerlendirmelerini soran Borrell’e, “Kıbrıs’ta iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statülerine saygı gösterilmesi halinde südürülebilir ve adil bir uzlaşıya ulaşılabileceğini, bu zeminde iki Devlet arasında işbirliği ilişkisi kurulabileceğini” anlattı.

COVID-19 AŞILARI

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın AB’nin gönderdiği aşılardan 1080 adetin bugün teslim alındığını belirtmesi ve teşekkür etmesi üzerine Borrell, Kuzey Kıbrıs’a tahsis edilen aşıların gönderilmesine devam edileceğini ve bununla ilgili programın Kıbrıs Türk tarafı ile paylaşılması için gerekli talimatı vereceğini söyledi.

HELLİM KONUSU

Cumhurbaşkanı Tatar, hellim konusunu da gündeme getirerek, üretimdeki sağlık ve hijyen denetiminin Komisyon tarafından atanacak uzmanlarca Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile iş birliği halinde yapılmasını; Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde halihazırda yetkili kılınan Ticaret Odası’nın mevcut fonksiyon ve statüsünün bu çerçevede de korunmasını; ve hellimin AB nezdindeki tescili ile Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ticaretine imkan verecek tadilatın eşzamanlı olarak yapılmasını istedi.

Borrell, adaya gerçekleştireceği bir sonraki ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya gelmekten duyacağı memnuniyeti dile getirdi.

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Son Güncelleme: 18.01.2021 22:15
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep BorrellAB Dış İlişkiler Ve Güvenlik Politikası Yüksek TemsilcisiCumhurbaşkanı Ersin Tatar
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