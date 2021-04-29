Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres’in verdiği yemeğe katıldı

TÜM TARAFLARIN İKİNCİ KEZ BİRARAYA GELDİĞİ TOPLANTININ ARDINDAN HEYET BAŞKANLARI YEMEKTE BULUŞTU

Cenevre’de 5+BM formatında yürütülen Kıbrıs görüşmelerinin ikinci günü tamamlandı.

Cenevre’deki taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde günün ikinci oturumu için Kıbrıs saati ile 20.30'da yeniden buluştu. Ardından BM Genel Sekreteri Guterres, heyet başkanları onuruna akşam yemeği verdi

Intercontinental Hotel’de gerçekleşen yemeğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Özel Temsilci Ergün Olgun eşlik etti.

Yemeğin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kaldıkları otele dönüp heyetleri ile birlikte toplantıya geçtiler.

Bugün tüm tarafların katıldığı ilk oturumun ardından ikili temaslar yapılmış, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Tatar da İngiltere Dışişleri Bakanı Dominiz Raab ile de bir görüşme yapmıştı.