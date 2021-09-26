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Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesini yorumladı
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Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesini yorumladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile dün akşamki görüşmesinde, iki devletli çözüm önerilerini yeniden vurguladığını kaydetti.

26 Eylül 2021 Pazar 10:30
Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesini yorumladı

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, yarım saat kadar süren görüşmeye Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci M. Ergün Olgun, Danışman Osman Ertuğ ve KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana da katıldı.

Genel Sekreter Guterres’in kendi makamında yer alan görüşmeye BM Genel Sekreteri Yardımcılarından Rosemary DiCarlo yanında diğer BM Yetkilileri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik, eşit uluslararası statü ve iki devlet arasında kurumsal iş birliğine dayalı, Türkiye tarafından da desteklenen Kıbrıs Türk politikasını yeniden vurguladı. 

Genel Sekreter, görevi sona eren Üst Düzey BM yetkilisi Jale Holl Lute’un yerine atanacak yeni kişisel temsilci konusunda Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini de anlatan Cumhurbaşkanı Tatar’la bu konuda hemfikir olduğunu belirtti.

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Rum lider Anastasiadis’in üçlü görüşme öncesi atmosferi zehirleyici söylem ve faaliyetlerine atıfla Cumhurbaşkanı Tatar, Amerikan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoporos’un Türkevi’nin açılışına katılması nedeniyle Rum tarafına yapılan saldırılar, GKRY Eğitim Bakanının ders kitaplarından, önce Atatürk sayfasının yırtılması sonra da kitapların toplatılması talimatını vermesi, Anastasiadis’in Genel Kurul’da yaptığı konuşmada Türkiye ve KKTC’ye karşı son derece saldırgan ve düşmanca bir ton ve suçlamalar kullanmasına dikkat çekerek bunların iki halk arasındaki güven uçurumunu daha da derinleştirdiğini anlattı.

Tatar, 15 Temmuz 1974 Rum-Yunan darbesi sonrasında Güvenlik Konseyi’ne gelen Başpiskopos Makarios’un 19 Temmuz’da Konsey’de yaptığı konuşmada açıkça Yunanistan’ın Kıbrıs’ı işgal ettiğini ve cuntanın diktatörlüğünü Kıbrıs’a kadar yaydığını, bunun sonuçlarından hem Kıbrıslı Rumların hem de Kıbrıslı Türklerin zarar gördüğünü söylediğini hatırlattı.

Teknik Komiteler ve Güven Yaratıcı Önlemler bağlamında bunların daha etkili olabilmesi için iki tarafın kurumsal yetkililerinin katılımıyla ve iki Liderin desteğiyle çalıştırılması gerektiğini belirten Tatar, siyasi sorun ortadadır diye Kıbrıs’ta hayatın durmaması gerektiğini, bu konuda gerek Teknik Komiteleri gerekse belirli ilkeler çerçevesinde yürütülecek Güven Yaratıcı Önlemlerle ilgili faaliyetleri desteklediklerini söyledi.

Tatar, bunun Genel Sekreterin önerdiği aşağıdan yukarıya doğru yaklaşımıyla da uyum içinde olduğunu ekledi.

Genel Sekreter Guterres’in ise Kıbrıs Türk tarafının bu yaklaşımını destekler mahiyette konuştuğu belirtilen açıklamaya göre dostane bir atmosferde geçen görüşmede Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de katılımıyla yarın yapılacak üçlü toplantı konusuna da değinildi.

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Son Güncelleme: 26.09.2021 11:06
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