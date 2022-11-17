Cumhurbaşkanı Tatar, Bm Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığında saat 12.00’de başlayan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun da hazır bulundu.

Genel Sekreter Yardımcısı Jenca, görüşme sonrasında basına kısa bir değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar ile net ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Jenca, diyaloğu devam ettirme taahhütlerini vurguladı. Jenca, bir çözüm perspektifinin adadaki insanların yararına ve refahına olacağını inandığını kaydetti.

Jenca, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesinden önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis ile de görüştü. Genel Sekreter Yardımcısı, liderlerle en son temmuz ayında görüşmüştü.