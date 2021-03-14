Cumhurbaşkanı  Tatar 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin setini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta 1963-1968 yıllarında yaşanları anlatan; çekimleri Gazimağusa’da devam eden TRT dizisi “Bir Zamanlar Kıbrıs”ın setini ziyaret etti.

Dizi çekimleri hakkında bilgi alan ve çekimleri izleyen Tatar, oyuncularla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seti ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dizi ekibine teşekkür ederek, dizinin geniş bir kadro ve yaklaşık 150 kişilik bir oyuncu grubuyla çekildiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, dizinin esas hedefinin Türk kamuoyu olduğunu belirterek, “85 milyonluk Türkiye’ye bu diziyi izlettirmek için olağanüstü bir çaba ve TRT’nin ortaya koyduğu irade ve büyük bir bütçe… Böyle ekonomik sıkıntıların olduğun bir dönemde böyle bir bütçenin diziye ayrılmasını olumlu olarak karşılıyorum. Bir bakıma Türkiye’nin bu meseleye verdiği değer ve önem itibarıyla böyle bir çalışmanın burada oluyor olması Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesinin hem Türkiye hem bütün dünyaya duyurulması açısından çok önemli bir çalışma olarak değerlendiriyorum” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün mücadelesini ve haklılığını propaganda ve medya aracılığıyla yıllardır dünyaya duyurmaya çalıştığını söyleyerek, televizyon dizisi aracılığıyla, Kıbrıs Türk halkının o günlerde karşı karşıya kaldığı sıkıntı, vahşet, soykırım , Rum-Yunan ikilisi ve EOKA’cıların Kıbrıs Türkü’ne uyguladıkları terörün nakledilmesiyle çok önemli mesajlar verileceğini vurguladı.

Dizinin ilk bölümünün mart ayı sonunda hazır olacağı bilgisini aldığını kaydeden Tatar, ilk etapta 26 bölüm yayınlanacağını, devamının da söz konusu olduğunu kaydetti.

Dizinin 1963-1968 yılları arasında Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı sıkıntıları ekrana getirdiğini söyleyen Tatar, büyük bir emek verilerek çekilen dizinin Türk kamuoyunda izlenmesi temennisinde bulundu.

TRT’nin diziyi en iyi şekilde yayınlayacağına inanç belirten Tatar, dizinin 85 ülkede de izlenebileceğini kaydetti.

Kıbrıs görüşmelerinin gündemde olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tatar, 5+1 toplantısına gitmek için çok yoğun bir çalıma içerisinde olduklarını ve bütün dünyanın gözünün Kıbrıs’ta olduğunu belirterek, “Bizim burada söyleyeceğimiz Kıbrıs Türk halkının yıllardan beridir verdiği mücadele haklılık temelinde yani egemen eşitliğe dayalı, iki devletin iş birliği şeklinde bir anlaşma zemini arayışı içerisinde olacağımız. Bu dizinin bu zamanda çekiliyor olası ve 5+1 öncesinde yayına girecek olması o bakımdan da bize güç vermektedir” şeklinde konuştu.

Tatar, Kıbrıs Türkü’nün gönlünün ve yüreğinin Türkiye Cumhuriyeti ile bir olduğunu vurgulayarak, “Türkiye Cumhuriyeti bu ülkenin ana vatanıdır. Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olmuştur. Bu hep böyle olmuştur. Özellikle o yıllarda da. Dizide de muhakkak göreceğiz. Hiçbir zaman Türkiye Kıbrıs Türkü’nü yalnız bırakmamıştır. “ dedi.

Tatar, Kıbrıs Türkü’nün güveneceği, dayanacağı tek ülkenin ; garantörü, ana vatanı ve aynı zamanda da 1900 kilometre sahil şeridiyle bölgenin en büyük ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti olduğunu, Türkiye’nin bu sebeplerle garantör olarak Kıbrıs meselesinin içerisinde olduğunu kaydetti.

Dizinin Kıbrıs Türk halkı adına önemli mesajlar vereceğini belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının adadaki güvenliğinin ancak Türkiye’nin garantörlüğüyle sağlanacağını söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türkü’nün 1960 yılında iyi niyetle bir takım anlaşmalara imza attığını ancak hemen ardından 1963’te “Kanlı Noel”le başlayan saldırıların Kıbrıs Türkü’nü yaşadığı topraklardan yok etme noktasına geldiğini , Kıbrıs Türk halkının büyük bir soykırımla karşı karşıya geldiğini, dizide bunarlın da görüleceğini ifade etti.

Diziyi yoğunluklu, detaylı bir çalışma olarak niteleyen Tatar, “Gördüğüm kadarıyla gerçekten iyi çalışılmış. İnşallah ekranlarda da hak ettiği başarıyı alır.” dedi.

Tatar, Kıbrıs’ta yaşananlar ve Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı olayların dizi aracılığıyla tüm dünyaya aktarılacak olmasının önemini vurguladı.

Tatar, Kıbrıs’ta doğru bir anlaşma zemininin ortaya çıkması için geçmişi ve tarihi bilmenin önemli olduğunu kaydetti.

“Bu işler hata kaldırmaz, hatayı yaptığınız zaman yıllar geçer çok büyük pişmanlıklar ortaya çıkar” diyen Tatar, “Bunun için geçmişten aldığımız dersle bundan sonra yapacağımız anlaşmanın sağlam olması lazım, sürdürülebilir olması lazım, kalıcı olabilmesi, adil olması lazım ve en önemlisi Kıbrıs Türk halkının güvenliğini de içerebilmesi lazım. Bütün bunları değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.

Tatar, Kıbrıs’ın artık yerel bir konu olmaktan çıkıp dünya devletlerinin de rol almaya çalıştığı bir bölge halini aldığını, petrol ve doğal gaz kaynakları ve stratejik boyutuyla çok önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.

Tatar, “Tarihe baktığımızda; buradaki hak, çıkar ve menfaatlerimizin, ulusal pozisyonumuzun güvenliğimizin korunması bakımından çok sağlam, geçmişten ders alarak yapılacak olan bir anlaşmanın önemli olduğu çok da dikkatli olmamız gerektiği mesajı verilmektedir.” Dedi.