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Cumhurbaşkanı Tatar bilgilendirme toplantısı düzenledi
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Cumhurbaşkanı Tatar bilgilendirme toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı ve Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcilerine yönelik New York temaslarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

30 Eylül 2021 Perşembe 14:00
Cumhurbaşkanı Tatar bilgilendirme toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, toplantıda New York temaslarının değerlendirildiğini, görüşlerin paylaşıldığını belirterek, iki siyasi partinin toplantıya katılmamasından üzüntü duyduğunu söyleyerek, “Onları esefle kınıyorum” dedi.

Yaklaşık bir saat süren toplantıya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu katıldı.

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Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkanı Başbakan Ersan Saner’in Karpaz bölgesinde bir açılışa katılması nedeniyle toplantıya katılamadığı öğrenildi. Başbakan Saner, öğle saatlerinde Cumhurbaşkanlığı’na giderek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) toplantıyı “samimiyetten yoksun” olarak niteleyerek katılmayacaklarını açıklamıştı.

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Son Güncelleme: 30.09.2021 14:39
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