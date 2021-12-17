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Cumhurbaşkanı Tatar, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası’nı kabul etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

17 Aralık 2021 Cuma 14:30
Cumhurbaşkanı Tatar, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası’nı kabul etti

Pandeminin halen devam ettiğini ve bunun bazı zorluklar ortaya koyduğunu dile getiren Tatar, dönem dönem sıkıntıların var olabileceğini fakat geleceğe umutla bakmamız gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkemiz ve çocuklarımızın geleceği için doğru adımların atılmasının; Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde halkımızın ayakta durabilmesi adına, sürekli olarak yeni projeler üretmenin son derece önemli olduğunu belirtti.

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KKTC’nin milli davasının, uluslararası camiada daha iyi kabul görmesi için yapılan çalışmaların irade gerektirdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, federal temelde bir antlaşmanın hiçbir sonuç vermeyeceğinin altını çizdi.

“BURADAKİ DEVLET GERÇEKTİR. KKTC VARDIR VE BİZ BU GERÇEĞİ DÜNYAYA ANLATMIŞ BULUNUYORUZ” 

Rum tarafının federasyon anlayışının, Kıbrıs Türklerinin anlayışından çok farklı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar sözlerine şu şekilde devam etti;

“Onların anlayışı; çoğunluğun azınlığı yöneteceği ve zaman içerisinde Türkiye’nin adadan çekileceği bir ortam yaratmaktır. Bizim siyasetimiz ise Türkiye’nin de desteğiyle yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlettir. Rum-Yunan ikilisinin, Enosis için Kıbrıs Türklerine karşı yaptığı hain saldırılar sonucu bu topraklarda verdiğimiz şehitler, yaşadığımız acı günler unutulmaz. Burada bir soykırım yaşandı. Bizim için önemli olan 1974’te Türk askerinin adaya çıkıp iki bölgenin oluşmasını, kökleşmesini sağlamış olmasıdır. KKTC, 1983’ten bu yana kendisini dünyaya kabul ettirmiş bir noktaya gelmiştir. Tanınma başka bir şeydir, kabul görme başka bir şeydir. Buradaki devlet gerçektir. KKTC vardır ve biz bu gerçeği dünyaya anlatmış bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Doğu Akdeniz’de, Mavi Vatan’daki haklarımızın korunması ve KKTC’nin daha da güçlenmesi için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bunun geri dönüşü yoktur. Bizim siyasetimiz başarılı bir şekilde sürmektedir. Türk varlığının azınlığa düşmesi gibi bir durum söz konusu olamaz”

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Son Güncelleme: 17.12.2021 15:50
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