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Cumhurbaşkanı Tatar bayram namazını Gazimağusa’da Sinan Paşa (buğday) Camii’de kıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bayram namazını ibadete yeni açılan Gazimağusa’daki Sinan Paşa (Buğday) Camii'nde kıldı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 10:30
Cumhurbaşkanı Tatar bayram namazını Gazimağusa’da Sinan Paşa (buğday) Camii’de kıldı
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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar’a Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter ve Türk Kızılayı Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanı Recep Günaydın eşlik etti. 

“BAYRAMLAR, KIRGINLIKLARIN GERİDE KALDIĞI GÜNLERDİR”

Cumhurbaşkanı Tatar, namaz sonrasına basına yaptığı açıklamada, yıllar sonra ibadete açılan Sinan Paşa Camii'nde bayram namazını kılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tüm KKTC halkının Ramazan Bayramını kutladı.

Herkese sağlık, afiyet, mutluluk ve huzur dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, "Bayramlar, kırgınlıkların, dargınlıkların geride kaldığı günlerdir. Pandemi döneminden dolayı sosyal mesafeye ve tedbirlere dikkat etmek lazım. İletişim imkanlarıyla büyüklerimizin ve aile bireylerimizin hatırlarını soralım, saygımızı ve hürmetimizi göstermek suretiyle birlik ve beraberliğimizi ve aramızdaki huzuru koruyalım” dedi.

Uzun yıllardır mücadele veren KKTC halkı olarak bayram günlerinde kardeşliğin, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin ve bu topraklarda sürdürdüğümüz gelenekleri devam ettirmemizin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye'nin de desteğiyle mücadeleyi sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul’da Taksim Camii'nin de açıldığını ve ‘kardeş camii’ olarak ilan edilmesinin gündemde olduğunu büyük bir memnuniyetle öğrendiğini dile getirdi.

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BİRLİK VE BERABERLİK, HAYATIN DEVAMI VE SIKINTILARIN AŞILMASI İÇİN ÖNEMLİ

Covid 19 salgınının aşılanma ve tedbirlere uyan çalışmalarla geride kalması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, hayatın devamı ve ekonominin kalkınması, insanlarımızın huzuru ve sıkıntıların aşılması için birlik ve beraberliğin önemine değindi.

MANEVİYATA, DEĞERLERİMİZE VE GELENEKLERİMİZE SAHİP ÇIKARAK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEKTEYİZ

Cumhurbaşkanı, "Devletimizin kurum ve kuruluşlarına, bütün değerlerimize sahip çıkmak, inanmak, birbirimizi gerçekten sahiplenmek ve güçlü bir KKTC ile yolumuza devam etmek hepimizin yürekten temenni ettiği dileğidir. Maneviyata, değerlerimize ve geleneklerimize sahip çıkarak mücadelemizi sürdürmekteyiz" dedi.

SİNAN PAŞA CAMİİ’NİN İBADETE AÇILMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILADIK

Tarihi öneme sahip olan Sinan Paşa Camii'nin yıllar sonra ibadete açılmasını da memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm halkın ve Anavatan Türkiye'deki herkesin bayramını kutladı, sağlık ve afiyet diledi.

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Son Güncelleme: 13.05.2021 10:53
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