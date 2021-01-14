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Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Saner ve Sağlık Bakanı Pilli yarın aşı olacak

KKTC’de Covid-19 aşılarının yapılmasına yarın başlanacak.

14 Ocak 2021 Perşembe 20:57
Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Saner ve Sağlık Bakanı Pilli yarın aşı olacak
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CUMHURBAŞKANI TATAR, BAŞBAKAN SANER VE SAĞLIK BAKANI PİLLİ YARIN AŞI OLACAK

KKTC’de Covid-19 aşılarının yapılmasına yarın başlanacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Başbakan Ersan Saner’e ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye, Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 aşılarının ilk dozu yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı’nın, bugün sabah Türkiye  Cumhuriyeti'nden ambulans  uçakla 20 bin doz Sinovac aşısının ülkeye geldiğini açıklamasının ardından KKTC’de de aşılama süreci yarın başlayacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Başbakan Ersan Saner’e ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye saat 11.15’te, Acil Durum Hastanesi’nde ilk doz aşılar yapılacak. 

Başbakan Saner bugün yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı aşı programı çerçevesinde sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri ihtiyaçlı kesimler başta olmak üzere aşılamanın başlayacağını ve nüfusun yüzde 80’inin aşılanmasını hedeflediklerini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarBaşbakan Ersan SanerSağlık Bakanı Ali PilliCovid19Aşı
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