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Cumhurbaşkanı Tatar Barış Kuvvetleri Gaziler Derneğini kabul etti

08 Ocak 2021 Cuma 19:44
Cumhurbaşkanı Tatar Barış Kuvvetleri Gaziler Derneğini kabul etti
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CUMHURBAŞKANI TATAR BARIŞ KUVVETLERİ GAZİLER DERNEĞİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Kadir Dedeoğlu ve beraberindekileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, 1974  Barış Harekatı’nda yer alan gazileri Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etmekten onur duyduğunu kaydetti ve Derneğin yeni yönetimine başarılar diledi. 

Tatar, gazilerin görüş ve önerilerini dinleyerek sorunlarına çare üretmenin Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın önemli sorumluluklarından  olduğunu kaydetti.

Millî mücadele yıllarında Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı katliamları ve zorlukları hatırlatarak, 
1974 yılında Kıbrıslı Türklerin özgürlüklerine kavuşmasının ardından güven içerisinde yoluna devam ettiğini belirten Tatar, dönemin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı saygıyla yad etti.

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Cumhurbaşkanı Tatar, gazilerin vatana verdikleri hizmetlerin asla unutulmayacağını ifade ederek gazilere ve ailelere şükranlarını iletti. 

GÜÇLÜ BİR KKTC

Güçlü bir KKTC’nin yaratılması için maneviyat ve birlik beraberlik gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin halkına geleceğe dair büyük umutlar verdiğini belirtti.

Gelinen aşamanın Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli iş birliğine dayalı bir çözümü gerektirdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğini söyledi.

Geçmişte yaşananlardan ders çıkarılarak, siyaseten adımların dikkatli atılmasının zorunluluğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere işaret ederek bölgedeki istikrar açısından iki devletli çözümün zorunlu olduğunun altını çizdi.
 
Türkiye ile Kıbrıs konusunda tam bir uyum içerisinde hareket edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Ulusal çıkarlarımız kendi devletimizle bir anlaşmaya gitmeyi gerektiriyor” dedi.

KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu nedeniyle daha da güçlendiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Devleti’ne sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

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