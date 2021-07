Cumhurbaşkanı Tatar Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komitesi heyetini kabul ederek görüştü

“BİR MİLLET ÜÇ DEVLETİZ. HEPİMİZ TÜRK SOYUNDAN GELİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komitesi heyetini kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Azerbaycan ile olan yakınlığını büyük bir memnuniyetle gördüğünü ifade ederek, “Bir millet üç devletiz. Hepimiz Türk soyundan geliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, Azeri milletvekillerini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz de bu günleri hep özledik. Biz bu ülkede çocukluğumuzdan beridir büyük bir mücadele içerisindeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaşananları “medeniyetler çatışması” diye tarif ettiğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının Müslüman bir halk olduğunu, Rumların, Kıbrıs’ı Helen adası yapmaya çalıştıklarını ve bu nedenle çatışmaların olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin hep mücadele ettiklerini anlattı.

Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleyi Karabağ’da verilen mücadeleye benzettiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın tek taraflı AB’ye alınmasının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi bir hukuksuzluk ve tarihi bir hata olduğunu çünkü Kıbrıs’ta tarihten gelen bir denge bulunduğunu belirtti.

Kıbrıs adasının 300 yıl Osmanlıların bir parçası olduğunu, sonra İngilizlerin adaya geldiğini, İngilizlerin adadan ayrılırken adada iki bağımsız ayrı halk bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu eşitliği her zaman korumak durumundaydılar. Ancak korumadılar. Silah zoruyla ve bir takım soykırımla Türkleri adadan uzaklaştırdılar, öldürdüler” dedi.

“Biz devletimize sahip çıkmak zorundayız” diyen Tatar, Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargolar ve haksızlıkların amacının Türkiye Cumhuriyeti’nin pes etmesini sağlamak olduğunu ancak Türkiye’nin en kötü günde ve her zaman Kıbrıslı Türklerin arkasında olduğunu ve hiçbir zaman yılmadıklarını kaydetti.

Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarından dolayı artık Türkiye’nin Kıbrıs’a her zamankinde daha fazla önem verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye’nin desteğiyle burada çok başarılı işler yapacağımız inancındayız” dedi.

Milli birlik ve birlikte hareket etmenin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan ile aralarındaki kültürel ve siyasi bağların gelişmesine engel olunmaması gerektiğini vurguladı.KKTC’de çok sayıda başarılı Azeri Türkü’nün yaşadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Azeri halkına, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’na ve tüm milletvekillerine şükran ve sevgilerini iletti.Azerbaycan’da da şehitlerin verildiğini, zulüm ve acılar çektiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “sizlerin acısı bizim acımız olmuştur” dedi.Azeri milletvekillerinin bir heyet olarak buraya gelmesiyle bir tarih yazıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi bağların aşama aşama gelişmesi için birlikte hareket edileceğine ve kardeşlik duygularının daha da artacağına olan inancını dile getirdi.SEYİDOV: KARDEŞ KARDEŞİN YANINDA OLMALIHeyet Başkanı ve İktidar Partisi Milletvekili Samed Seyidov yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının çifte standartlardan kurtulması gerektiğine işaret ederek, “Kardeş kardeşin yanında olmalı, Türk Türk’ün yanında olmalı ve dünya da bunu görmeli” dedi.20 Temmuz Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’yi ziyaretinde Azeri milletvekillerinin de KKTC’de olacaklarını belirten Seyidov, Cumhurbaşkanı Tatar’a heyeti kabul ettiği için teşekkürlerini ve derin minnetlerini sundu ve bundan sonra ilişkilerin artarak daha da devam etmesini temenni etti.“Türkiye’nin gücü, Azerbaycan’ın gücüdür, KKTC’nin gücüdür “ diyen Seyidov, KKTC’nin de gücüne güç vermesini ve Türk dünyasının birleşmesini diledi.(GÖZ/FG)