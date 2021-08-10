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Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk Kültür Dil ve Türk Yüksek Kurumu yetkilileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atatürk, Kültür, Dil ve Türk Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ve TC Devlet Aşivleri Genel Müdürü Prof. Dr Uğur Ünal'ı kabul etti. 

10 Ağustos 2021 Salı 20:30
Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk Kültür Dil ve Türk Yüksek Kurumu yetkilileriyle görüştü

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu yetkililerini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de, yeni nesillere tarihlerinin ve toplumsal mücadele yıllarında yaşananların anlatılmasının önemine dikkat çekti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, bu bağlamda, Türkiye’nin arşivlerinden yararlanılarak bilgi toplanılabileceğini ifade etti.

“MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ’NDE OLDUKÇA ÖNEMLİ BELGELER MUHAFAZA EDİLİYOR”

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş döneminde büyük çalışmalar sonucu hayata geçen Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin faaliyetlerinden de bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın Araştırma Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt’un da bu konuda önemli çalışmaları olduğunun altını çizdi.

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Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ndeki önemli evrak ve belgelerin okunmasının gerekliliğine işaret etti.

450 YILLIK GEÇMİŞ

Türklerin Kıbrıs’ta 450 yıla dayanan bir geçmişi olduğunu ve bu döneme ait belgelerin su anda Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nde muhafaza edildiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, bu belgelerin etüt edilerek kitaplaştırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu’yla birlikte yürütülecek çalışmaların yol gösterici olacağını vurgulayarak bu işbirliğinin artması temennisinde bulundu. 

Kabulde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort ve Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın Araştırma Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt da yer aldı.

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Son Güncelleme: 11.08.2021 00:44
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