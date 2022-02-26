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Cumhurbaşkanı Tatar, Ares Spor Kulübü’nü kabul etti

26 Şubat 2022 Cumartesi 09:30
Cumhurbaşkanı Tatar, Ares Spor Kulübü’nü kabul etti

“BÖYLE GÜZEL ORGANİZASYONLARIN YAPILMASI VE YÜZLERCE İNSANIN YARIŞACAK OLMASI, ÜLKEMİZİN ZENGİNLİĞİ”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın Lefkoşa’da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek “Ares City Run Koşu Yarışı” öncesi Ares Spor Kulübü Başkanı Ahmet Özsoy, kulüp baş antrenörü Hüseyin Arhan ve sporcu Püren Eda Gözer’i kabul etti. 
Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kulübün faaliyetleri ve sporcuların başarılarını takip ettiğini ve bundan mutluluk duyduğunu belirterek spora ve sporcuya destek olmaya çalıştıklarına vurgu yaptı.
KKTC gençliğinin çalışarak büyük başarılara imza atabileceğini, daha önce çok kez ispatladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar; gerek ülkemizde, gerek Anavatan Türkiye’de, gerekse başka ülkelerde sporcularımızın bizi gururlandırdığını ve Ares City Run gibi organizasyonların, birçok yeni sporcunun ortaya çıkması anlamında önemli olduğuna dikkat çekti.
Böyle güzel organizasyonların yapılması ve yüzlerce insanın yarışacak olmasının, ülkemizin zenginliği olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarışa katılacak olan herkese ve düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek Ares yöneticilerini kutladı.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a spora ve sporculara yaptığı katkı ve destekten ötürü teşekkür edildi 
Kulüp Başkanı Ahmet Özsoy ise, 2014 yılında kurulan Ares Spor Kulübü’nün yüzme, bisiklet, triatlon ve yol koşusu yarışlarında yaptığı faaliyetleri ve sporcuların katıldığı yarışlara dikkat çekerek yüze yakın sporcunun bünyesinde, faaliyette bulunduklarını vurguladı.
Son zamanlarda spora ve sporculara yaptığı katkılar ve verdikleri destekten ötürü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve spor yöneticilerine teşekkür eden Ares Spor Kulübü Başkanı Ahmet Özsoy, Ares City Run organizasyonuna katkılarından ötürü de, kulübü adına teşekkürlerini iletti. Özsoy, bu yıl ilk kez gerçekleştirecekleri Ares City Run Yol Koşusu Yarışı ile ülkede geleneksel hale getirmeyi planladıkları organizasyonun da detaylarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile paylaştı.
Lefkoşa’da ilk kez gerçekleşecek olan Ares City Run Koşu Yarışı’na, 223 kişinin kayıt yaptırdığını söyleyen başkan Özsoy, 5 ve 10 kilometre mesafesinde gerçekleşecek yarışa, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da davet etti.
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.
 

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Son Güncelleme: 26.02.2022 13:06
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