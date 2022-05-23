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Cumhurbaşkanı Tatar, ara bölgede BM aracına yapılan saldırıyı kınadı

23 Mayıs 2022 Pazartesi 20:20
Cumhurbaşkanı Tatar, ara bölgede BM aracına yapılan saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, cumartesi gecesi ara bölgedeki Birleşmiş Milletler (BM) devriye aracına Güney Kıbrıs’taki kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanı Tatar, TAK’a yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafı olarak her türlü şiddet ve kanunsuzluğua karşı olduklarını vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Tatar, ara bölgede bir otomobili takibe alan BM Barış Gücü aracına bir el ateş açılması suretiyle yaşanan saldırı nedeniyle BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Colin Stewart nezdinde tüm BM camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Yönetimi ve polisinin saldırganları bir an önce yakalaması ve yargıya teslim etmesi çağrısında bulundu.

BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) tarafından yapılan açıklamada,  saldırının cumartesi gecesi saat 10.00’da ara bölgede Yeri/Geri Bölgesi’nin 3 km doğusunda meydana geldiği ve zanlıların araçlarıyla güneye doğru kaçtıkları belirtilmişti.

BM devriye aracının zarar gördüğü saldırıda hiçbir Barış Gücü mensubunun yaralanmadığı kaydedilmişti.

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