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Cumhurbaşkanı Tatar Antalya’dan KKTC’ye döndü

SUCUOĞLU, ATAOĞLU VE ARIKLI DA ADAYA GELDİ

13 Mart 2022 Pazar 15:15
Cumhurbaşkanı Tatar Antalya’dan KKTC’ye döndü

SUCUOĞLU, ATAOĞLU VE ARIKLI DA ADAYA GELDİ
TATAR, ERCAN HAVALİMANI’NDA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ
“KIBRIS TÜRK HALKININ HAKLI DAVASINI ORADA, FARKLI TOPLANTILARDA DEĞERLENDİRME FIRSATI BULDUK”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Diplomasi Forumu’nun (ADF) tamamlamasının ardından bugün adaya döndü. 
Tatar’la birlikte Başbakan Faiz Sucuoğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da temaslarını tamamlayarak KKTC’ye geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde, 11 – 13 Mart tarihleri arasında Nest Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nun tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve heyeti bugün saat 14.10’da adaya döndü.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ercan Havaalanı’nda yaptığı basın toplantısında, ADF temasları ile ilgili bilgi verdi. Basın toplantısında, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da bulundu.
“ÇOK VERİMLİ GÖRÜŞMELER YAPTIK”
Cumhurbaşkanı Tatar, Forum’da kendisinin ve KKTC’li bakanlar ile parti başkanlarının çok verimli görüşmeler yaptığını anlatarak, burada dünyanın her yerinden devlet başkanları, dışişleri bakanları, sivil toplum örgütleri, diplomatlar ve kanaat önderleri ile görüşme fırsatı bulduklarını belirtti. 

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Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın da ADF’de olduğu bilgisini verdi.
ADF gibi bir platformda Kıbrıs meselesini anlatabilmenin önemine vurgu yapan Tatar, “Kıbrıs Türk halkının haklı davasını orada, farklı toplantılarda değerlendirme fırsatı bulduk” dedi.
Antalya Diplomasi Forumu’nda Türkiye’nin diploması alanındaki başarısının bir kez daha görüldüğünü anlatan Tatar, Forumun özellikle Rusya – Ukrayna savaşının da etkisiyle dünyanın gündemine oturduğunu söyledi.
ADF’de yaptıkları toplantılarda Kıbrıs’ta artık yeni bir dönemin başladığını anlattığını belirten Tatar, olası bir anlaşmanın yan yana yaşayan iki devletli bir çözümle olabileceğini ve Türkiye’nin garantörlüğü ile askeri varlığından vazgeçilemeyeceğini de belirttiklerini aktardı. Tatar, “Yaptığımız farklı değerlendirmelerde dünyada söz sahibi olan devletlerin yetkililerinin de böyle düşünmeye başladığını da orada gördük” dedi.
Antalya’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Tatar, KKTC’li bakanların ayrıca farklı projelerle ilgili görüşmeler yaptığını aktardı.
Ülkede bu sabah saatlerinde kar yağdığını da anımsatan Tatar, vatandaşı tedbirli olmaya çağırdı.
Tatar, bu yıl ikincisi düzenlenen Forum kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı, Sierra Leone, Azerbaycan, Letonya, Gambiya, Somali ve MÜSİAD heyetleri ile resmi ve diğer birçok ülkeden yetkililerle ise gayriresmi temaslar gerçekleştirdi. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak” başlığı altında yapılan Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında düzenlenen ve sunuculuğunu Jean-Paul Carteron’un yaptığı oturumda da konuşmacı olarak yer aldı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın heyetinde Müsteşar Okan Donangil, Özel Temsilci Ergün Olgun, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak ile Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal yer aldı.
 

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Son Güncelleme: 14.03.2022 09:18
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