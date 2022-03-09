banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu
Trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin...
Güvercinlik kavşağında feci kaza: 1 ölü
Güvercinlik kavşağında feci kaza: 1...
15 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
Cezaevine göndrildi
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Kıb-Tek’i batırmayan var mı?
Kıb-Tek’i batırmayan var mı?
banner404

Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere yarın sabah Antalya’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere yarın sabah  Antalya’ya gidiyor. 

09 Mart 2022 Çarşamba 16:45
Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere yarın sabah Antalya’ya gidiyor

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 11-13 Mart tarihleri arasında “Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak” temasıyla yapılacak olan Antalya Diplomasi Forumu’na katılacak. 
Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar’la birlikte davetli olarak Antalya’ya gidecek.

banner341
Yarın sabah saat 11.30’da Ercan Havalimanı’ndan Ankara’ya hareket edecek olan Cumhurbaşkanı Tatar’ın 13 Mart Pazar günü yurda dönmesi bekleniyor.
 

banner360
Son Güncelleme: 09.03.2022 23:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akaryakıt zammı iptal edilebilir mi?
Akaryakıt zammı iptal edilebilir mi?
Tatar, eski başbakanlardan İrsen Küçük’ün ebediyete intikalinin üçüncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Tatar, eski başbakanlardan İrsen Küçük’ün ebediyete intikalinin üçüncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Başbakan Sucuoğlu Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere yarın adadan ayrılacak
Başbakan Sucuoğlu Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere yarın adadan ayrılacak
Başbakan Sucuoğlu kabinesinde değişiklik yaptığını açıkladı
Başbakan Sucuoğlu kabinesinde değişiklik yaptığını açıkladı
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu oldu
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu oldu
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Arıklı, Ercan Havalimanı yeni terminal inşaatında incelemelerde bulundu
Arıklı, Ercan Havalimanı yeni terminal inşaatında incelemelerde bulundu
Özersay: “Hükümet ciddi şekilde itibar kaybetmiştir”
Özersay: “Hükümet ciddi şekilde itibar kaybetmiştir”
Tatar: “Devletten ve egemenlikten vazgeçilemez”
Tatar: “Devletten ve egemenlikten vazgeçilemez”
Oğuzhan Hasipoğlu bakanlık görevinden istifa etti
Oğuzhan Hasipoğlu bakanlık görevinden istifa etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim