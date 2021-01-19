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Cumhurbaşkanı Tatar anneannesinin arkadaşı Tarhan’ı ağırladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte, anneannesi rahmetli Vildan Müftüzade’nin arkadaşı Kamuran Celal Tarhan’ı Cumhurbaşkanlığı’nda ağırladı.

19 Ocak 2021 Salı 17:15
Cumhurbaşkanı Tatar anneannesinin arkadaşı Tarhan’ı ağırladı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte, anneannesi rahmetli Vildan Müftüzade’nin arkadaşı Kamuran Celal Tarhan’ı Cumhurbaşkanlığı’nda ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Halkın Sesi Gazetesi sahibi Mehmet Küçük’ün, Cumhurbaşkanlığı binasında yıllar önce çekilmiş ve aralarında rahmetli anneannesi Vildan Müftüzade, annesi Canev R. Tatar ve kendisinin de üç buçuk yaşında olduğu bir fotoğrafı kendisine iletmesiyle hayatta olduğunu öğrendiği Kamuran Celal Tarhan’ı geçen hafta evinde ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na davet ettiği kaydedildi. 

Bugün gerçekleşen kabulde Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu ve Halkın Sesi Gazetesi sahibi Mehmet Küçük, eşi Bilge Küçük ve kızları Selen Süheyla Küçük, Esen Sevim Küçük ve Nilsen Küçük de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde, 17 Ocak’ta 94 yaşına giren Kamuran Hanım’ın çok iyi bir hafızaya sahip olduğunu söyleyerek, Kamuran Hanım’ın aynı zamanda Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük ile 90 yıllık yakın arkadaşlıkları olduğunu ifade etti. 

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“Burası çocukluk yıllarımda Dr. Fazıl Küçük’ün müsteşarı olan dedem Celal Müftüzade ile sık sık geldiğim ve dolaştığım yerlerdi” diye anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bu topraklarda varız ve büyük mücadeleler vererek başarıya ulaştık. Ancak geçmişimizi unutmadan ve geçmişimizi bize ayrıntıları ile anlatabilecek Kamuran Hanım gibi değerli insanların varlığı bizim için çok önemlidir. Kamuran Hanım’ı da bu anlamda bir kez daha takdir ettiğimi belirtmek isterim. Ona bizimle olduğu için tekrar teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Kendisine, bu hayat mücadelesinde ve bulunduğu noktalarda Kıbrıs Türk halkına verdiği hizmetlerden dolayı saygılar sunarım. Kamuran Hanım’ın bugünkü ziyareti beni çok duygulandırdı. Bu fotoğrafı Halkın Sesi gazetesi daha önce yayınlamıştı. Bu fotoğrafın elime ulaşması ile Kamuran Hanım’ın yaşadığını öğrendim. Rahmetli Süheyla Küçük, Pembe Küçük, anneannem ve kardeşime hamile olan annemin yer aldığı böyle anlamlı bir fotoğrafın bana verilmesi ile Kamuran Hanım’ı kendi evinde ziyaret ettim. İşte bu fotoğraf bu nedenle enim için çok önemli ve değerlidir. Bu fotoğrafı bana ileten Mehmet Küçük’e de ayrıca çok teşekkür ederim.”

Kamuran Celal’ın 94. yaşını da kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, ona sağlıklı uzun ömürler diledi ve yıllar sonra Cumhurbaşkanlığı sarayında fotoğrafın anılarını paylaşıp eski zamanları konuşmanın kendisini ne kadar mutlu ettiğini ifade etti.

Eski günlerde yaşanan güzel dostluklara ve samimi ilişkilere değinen Kamuran Celal ise, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kendisini davet ederek gösterdiği vefalı davranışından dolayı teşekkür etti.

Kamuran hanımın severek programlarını izlediği televizyon programcısı Dilek Kırıcı’nın da katıldığı kabulde, Kırıcı, Kamuran Celal’in anlattığı güzel anıları programında yayınlayarak arşivlere güzel bir anı bırakılabileceğini kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 19.01.2021 17:44
Anahtar Kelimeler:
Kamuran Celal TarhanSibel TatarCumhurbaşkanı Ersin Tatar
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