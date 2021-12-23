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Cumhurbaşkanı Tatar Ankara’da

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti.  

23 Aralık 2021 Perşembe 15:45
Cumhurbaşkanı Tatar Ankara’da

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’da bugün saat 16.00’da Gazi Üniversitesi Merkez Kampüsü ziyaret edecek, “Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazinin Kahramanları Anma Törenine” katılacak.

Tören, Gazi Üniversitesi’nde Mimar Kemaleddin Salonu’nda yer alacak.

Tatar, cuma günü de Ticaret ve Ekonomi Kulubü tarafından düzenlenecek “Yeni Dünya Zirvesi Programı”na katılacak.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara temaslarının ardından Kırşehir’e geçecek.

Tatar, Kırşehir’de, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek. Burada “Mavi Vatan Kıbrıs” konulu konferans verecek olan Tatar’a, “Fahri Doktora Ünvanı” da verilecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Gazileri ile de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumartesi günü Kırşehir’de yerel basın ile yapacağı buluşmanın ardından ülkeye dönecek.

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Son Güncelleme: 23.12.2021 16:44
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