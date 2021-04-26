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Cumhurbaşkanı Tatar Ankara'ya gitti

Tatar, özel uçakla gittiği Ankara ziyareti öncesinde Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

26 Nisan 2021 Pazartesi 10:15
Cumhurbaşkanı Tatar Ankara'ya gitti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de yapılacak 5+BM Konferansı öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da Erdoğan’ın yanı sıra Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşüp yarın Cenevre’ye hareket edeceğini söyledi.

Parti başkanlarının da bulunduğu heyetinin de bugün İstanbul üzerinden Cenevre’ye gideceğini ifade eden Tatar, Cenevre’ye varmasının ardından BM Genel Sekreteri ile bir görüşmesinin olacağını, resepsiyona katılacağını, bunun dışında da çeşitli görüşmelerde bulunacağını dile getirdi.

“YENİ İRADEYİ ORTAYA KOYACAĞIZ”

Tatar, Cenevre’de, amacın, KKTC adına, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olarak yeni iradeyi yeni yol haritasını ortaya koymak olduğunu vurguladı.

Seçildiği günden beridir BM Genel Sekreteri başta olmak üzere tüm ilgili taraflara defalarca egemen eşitliği söylediğini ifade eden Tatar, Türkiye ile de pozisyonlarının yüzde yüz örtüştüğünü kaydetti.

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Artık federal temelde bir anlaşma olamayacağını ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki eşit egemen devletin iş birliğine dayalı yaşayabilir, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma yapabileceğini söyledi.

Buna çok detaylı bir şekilde hazırlandıklarını, çalışmaları yaptıklarını ve kendilerine yakışır bir şekilde bu vizyonu Cenevre’de ilgili tüm taraflara sunum yapacaklarını ifade eden Tatar, Kıbrıs’taki yaşanmışlıkların dikkate alınmasının önemine işaret etti.

“Cenevre’ye gönül rahatlığı içinde gidiyoruz” diyen Tatar, her şeyin açık şeffaf bir şekilde halkla da paylaşılacağını söyledi.

Seyahat etmenin kolay olmadığı bir dönemde bu ziyaretin yapıldığını da anımsatan Tatar, “Cenevre’de işin esası egemenlik görüşülecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Basın toplantısının ardından Tatar ülkeden ayrıldı. Tatar’ı Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, bakanlar ve diğer yetkililer uğurladı.

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Son Güncelleme: 26.04.2021 10:54
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar Ankara
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