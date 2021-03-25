Cumhurbaşkanı Tatar Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen seminere çevrimiçi katıldı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, Seminerde yaptığı konuşmada, Maraş’ın dünya markası bir destinasyon olabileceğini belirtti.

Maraş’ın, Covid-19 salgınına rağmen ve imar edilmediği halde son altı ayda 130 binden fazla ziyaret edildiğini belirten Tatar, Maraş’ın uluslararası hukuka uygun bir şekilde açıldığını, mülkiyet konusunun takas, tazminat ve iade ile çözümlenebileceğini, Maraş’taki malların büyük çoğunluğunun eski Vakıflara ait olduğuna dair belgelerin olduğunu ancak İngiliz İdaresi’nde bu malların yabancılara dağıtıldığını, Maraş’ın uluslararası hukuka uygun bir şekilde imara açılabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarının yönetimi ve KKTC’nin Mavi Vatan’daki hakları için mücadelesini verirken aynı zamanda KKTC’de toprağın ve gayrımenkullerin değerlendirilmesi ve bunların ekonomimize nasıl katkı yapabileceklerinin üzerinde durduklarını kaydetti.

“SAĞLIK SEKTÖRÜNE GÜVEN ARTTI”

Pandemiye de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19 salgını dolayısıyla sağlığa verilen önemin arttığını ve sağlık kapasitesi güçlü olan ülkelerin daha cazip ülkeler haline geldiğini, özellikle İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler için sağlık alanında yaşanılan sıkıntıların ardından KKTC’nin sağlık sistemine olan güvenin arttığını kaydetti.

KIBRIS SORUNU

Cumhurbaşkanı Tatar, federal çözümün Kıbrıslı Türkler ve Türkiye açısından barındırdığı tehlikeleri anlattı ve adada iki devlet bulunduğunu, bunun inkâr edilemez bir gerçeklik olduğunun ve yan yana yaşayan iki devletin olası bir antlaşmanın temel dayanağı olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, kalıcı barışın ancak bu temelde ve Türkiye’nin garantörlüğünün devamı ile elde edilebileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversite rektörleriyle geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği görüşmede, ulusal davanın savunulmasında ortaya konulan görüşleri daha ileriye taşımak için üniversitelerin önerilerinin değerlendirileceğini belirttiğini kaydederek, bu konuda üniversitelerle istişarenin önemine dikkat çekti.