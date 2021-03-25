banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İstanbul Sözleşmesini biz uyguluyor muyuz?
İstanbul Sözleşmesini biz uyguluyor muyuz?
Bu kadını ziyaret etmeye utanıyor musunuz?
Bu kadını ziyaret etmeye utanıyor...
Pandeminin pandorası
Pandeminin pandorası
Maliye Bakanına göre memur ve emekli döviz artışından etkilenmemiştir(!)
Maliye Bakanına göre memur ve...
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 48 yeni vaka
Kapat

Cumhurbaşkanı Tatar Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen seminere çevrimiçi katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Sektör Seminerleri programına çevrim içi olarak katıldı.

25 Mart 2021 Perşembe 18:37
Cumhurbaşkanı Tatar Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen seminere çevrimiçi katıldı
banner337

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, Seminerde yaptığı konuşmada, Maraş’ın dünya markası bir destinasyon olabileceğini belirtti.

Maraş’ın, Covid-19 salgınına rağmen ve imar edilmediği halde son altı ayda 130 binden fazla ziyaret edildiğini belirten Tatar, Maraş’ın uluslararası hukuka uygun bir şekilde açıldığını, mülkiyet konusunun takas, tazminat ve iade ile çözümlenebileceğini, Maraş’taki malların büyük çoğunluğunun eski Vakıflara ait olduğuna dair belgelerin olduğunu ancak İngiliz İdaresi’nde bu malların yabancılara dağıtıldığını, Maraş’ın uluslararası hukuka uygun bir şekilde imara açılabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarının yönetimi ve KKTC’nin Mavi Vatan’daki hakları için mücadelesini verirken aynı zamanda KKTC’de toprağın ve gayrımenkullerin değerlendirilmesi ve bunların ekonomimize nasıl katkı yapabileceklerinin üzerinde durduklarını kaydetti.

“SAĞLIK SEKTÖRÜNE GÜVEN ARTTI”

banner341
Pandemiye de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19 salgını dolayısıyla sağlığa verilen önemin arttığını ve sağlık kapasitesi güçlü olan ülkelerin daha cazip ülkeler haline geldiğini, özellikle İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler için sağlık alanında yaşanılan sıkıntıların ardından KKTC’nin sağlık sistemine olan güvenin arttığını kaydetti.

KIBRIS SORUNU

Cumhurbaşkanı Tatar, federal çözümün Kıbrıslı Türkler ve Türkiye açısından barındırdığı tehlikeleri anlattı ve adada iki devlet bulunduğunu, bunun inkâr edilemez bir gerçeklik olduğunun ve yan yana yaşayan iki devletin olası bir antlaşmanın temel dayanağı olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, kalıcı barışın ancak bu temelde ve Türkiye’nin garantörlüğünün devamı ile  elde edilebileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversite rektörleriyle geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği görüşmede, ulusal davanın savunulmasında ortaya konulan görüşleri daha ileriye taşımak için üniversitelerin önerilerinin değerlendirileceğini belirttiğini kaydederek, bu konuda üniversitelerle istişarenin önemine dikkat çekti.

banner360
Son Güncelleme: 25.03.2021 19:38
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErsin TatarTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner, yeniden Ak Parti Genel Başkanı seçilen Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi
Saner, yeniden Ak Parti Genel Başkanı seçilen Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi
Meclis’te güncel konuşmalar yapılıyor
Meclis’te güncel konuşmalar yapılıyor
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarından uzaktan eğitim için 50 tablet
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarından uzaktan eğitim için 50 tablet
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu: “Ortaya çıkan çocuk istismarı olayları buz dağının görünen kısmı…”
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu: “Ortaya çıkan çocuk istismarı olayları buz dağının görünen kısmı…”
Saner: “Kıbrıs Türk halkı devletine, egemenliğine ve güvenliğine sahip çıkmaktan geri adım atmayacaktır”
Saner: “Kıbrıs Türk halkı devletine, egemenliğine ve güvenliğine sahip çıkmaktan geri adım atmayacaktır”
Baraka Kültür Merkezi ve LTB’den Dünya Tiyatro Gününe özel etkinlik
Baraka Kültür Merkezi ve LTB’den Dünya Tiyatro Gününe özel etkinlik
Kaner Şirketler Grubundan 2 bin fide bağışı
Kaner Şirketler Grubundan 2 bin fide bağışı
İskele Belediyesi Çocuk Bakım ve Eğitim Merkezi’nde Orman Haftası etkinliği düzenlendi
İskele Belediyesi Çocuk Bakım ve Eğitim Merkezi’nde Orman Haftası etkinliği düzenlendi
Sennaroğlu DAÜ ve Kıbrıs İlim Üniversitesi heyetlerini ayrı ayrı kabul etti
Sennaroğlu DAÜ ve Kıbrıs İlim Üniversitesi heyetlerini ayrı ayrı kabul etti
Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanlığına yeniden Ezcan Özsoy seçildi
Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanlığına yeniden Ezcan Özsoy seçildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim