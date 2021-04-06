banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
EOKA ruhu hiç bitmedi
EOKA ruhu hiç bitmedi
Covid-19 sorunu ve harakiri
Covid-19 sorunu ve harakiri
Ölen ölür kalan sağlar…
Ölen ölür kalan sağlar…
Hayat pahalılığını donduracaklarmış
Hayat pahalılığını donduracaklarmış
banner376

Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu Ajansı’nın 101’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansı'nın 101'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

06 Nisan 2021 Salı 16:15
Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu Ajansı’nın 101’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı
banner337

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Tatar, önemli bir kurumsal hafızaya sahip Anadolu Ajansı’nın teknolojik ve altyapı bağlamında kendisini sürekli yenilemesi ve Türk halkı ile dünyaya çağdaş bir yapıyla haber ulaştırmasının önemli bir mesele olduğuna vurgu yaptı.
Anadolu Ajansı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin en zor yılları olan Milli Mücadele yıllarında, 6 Nisan 1920 tarihinde Halide Edip Adıvar ile Yunus Nadi tarafından kurulduğunu ve dönemin en önemli milli kurumlarından olduğunu belirten Tatar, Anadolu Ajansı’nın bir asrı aşkın süredir güvenilir ve ilkeli habercilik anlayışını koruyarak, kamuoyunu bilgilendirme vazifesini layıkıyla yerine getirdiğini vurguladı.

banner341
Tatar mesajında, “Türk Halkı’nın sesinin dünyaya, dünyadaki gelişmelerin de Türk halkına aktarılmasında büyük rolü olan Anadolu Ajansı’nın 101. kuruluş yıl dönümünü tüm çalışanları ve yöneticileri nezdinde tebrik eder, çalışmalarında üstün başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.
 

banner360
Son Güncelleme: 06.04.2021 16:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ’den kitap bağışı
LAÜ’den kitap bağışı
“Elektronik bileklikle evde karantina” uygulaması başlıyor
“Elektronik bileklikle evde karantina” uygulaması başlıyor
GAÜ 2021 burs sıralama sınavı 24-26-27 nisan’da gerçekleşecek
GAÜ 2021 burs sıralama sınavı 24-26-27 nisan’da gerçekleşecek
Değirmenlik Belediyesi fatura ödemeleri, Creditwest Bank şube ve dijital kanalları aracılığıyla anında gerçekleşiyor
Değirmenlik Belediyesi fatura ödemeleri, Creditwest Bank şube ve dijital kanalları aracılığıyla anında gerçekleşiyor
Korona virüs salgını sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarının önemini bir kez daha hatırlattı
Korona virüs salgını sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarının önemini bir kez daha hatırlattı
“Kan ve kan bileşenlerinin kalite ve güvenliği yasa tasarısı” komitede görüşülmeye başladı
“Kan ve kan bileşenlerinin kalite ve güvenliği yasa tasarısı” komitede görüşülmeye başladı
KTAMS ve Kamusen’in Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki grevi sürüyor
KTAMS ve Kamusen’in Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki grevi sürüyor
UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Dünya Sağlık Günü ile Sağlık Haftası hakkında mesaj yayınladı
UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Dünya Sağlık Günü ile Sağlık Haftası hakkında mesaj yayınladı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Küçük’e yönelik saldırıları kınadı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Küçük’e yönelik saldırıları kınadı
El-sen’den Tıp-iş’e destek…
El-sen’den Tıp-iş’e destek…

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim