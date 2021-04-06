Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu Ajansı’nın 101’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Tatar, önemli bir kurumsal hafızaya sahip Anadolu Ajansı’nın teknolojik ve altyapı bağlamında kendisini sürekli yenilemesi ve Türk halkı ile dünyaya çağdaş bir yapıyla haber ulaştırmasının önemli bir mesele olduğuna vurgu yaptı.

Anadolu Ajansı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin en zor yılları olan Milli Mücadele yıllarında, 6 Nisan 1920 tarihinde Halide Edip Adıvar ile Yunus Nadi tarafından kurulduğunu ve dönemin en önemli milli kurumlarından olduğunu belirten Tatar, Anadolu Ajansı’nın bir asrı aşkın süredir güvenilir ve ilkeli habercilik anlayışını koruyarak, kamuoyunu bilgilendirme vazifesini layıkıyla yerine getirdiğini vurguladı.



Tatar mesajında, “Türk Halkı’nın sesinin dünyaya, dünyadaki gelişmelerin de Türk halkına aktarılmasında büyük rolü olan Anadolu Ajansı’nın 101. kuruluş yıl dönümünü tüm çalışanları ve yöneticileri nezdinde tebrik eder, çalışmalarında üstün başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.