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Cumhurbaşkanı Tatar Amcaoğlu’nun cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Gönyeli’deki evinde hayatını kaybeden UBP Lefkoşa Milletvekili Olgun S. Amcaoğlu’nun babası, Gönyeli’ye uzun yıllar muhtar olarak hizmet veren, eski mücahit ve mukavemetçilerden Selçuk Amcaoğlu’nun, Gönyeli Spor Kulübü’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

07 Mart 2022 Pazartesi 15:30
Cumhurbaşkanı Tatar Amcaoğlu’nun cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre,

Tatar, “Selçuk Amcaoğlu, Kıbrıs Türk halkının esenliği ve bu topraklarda var olabilmesi için mücadele etmiş bir halk insanıydı.” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, Gönyeli’ye ve ülkeye uzun yıllar hizmet vermiş olan değerli insan Selçuk Amcaoğlu’nun vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve Gönyeli halkına başsağlığı diledi.

Selçuk Amcaoğlu’nun, Kıbrıs Türk halkının esenliği ve bu topraklarda var olabilmesi için gençlik yıllarında mücahitlik yaptığını, ülkeye büyük hizmetler verdiğini, iyi bir aile babası olduğunu, Gönyeli halkı tarafından çok sevildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Selçuk Amcaoğlu’nun halk insanı olduğunu ve efsane muhtar diye hafızalara kazındığını ifade ederek hizmetlerinin hiçbir zaman unutulmayacağını ve kendisinin daima kalplerde yaşayacağını belirtti.

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Son Güncelleme: 07.03.2022 15:49
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