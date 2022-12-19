Cumhurbaşkanı Tatar, AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili Budaqov’u kabul etti

Tatar: “Bunlar aşama aşama örülen ve bizim varlığımızı geleceğe taşıyacak önemli siyasi kararlardır”

Kurtulmuş: “KKTC’nin tanınması bakımından da yeni bir dönemin başlangıcı”

“Budaqov: “Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkinin daha da gelişmesini arzu ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üyeliğiyle ilgili olarak “Bu üyelik bizim için çok önemlidir, çünkü bunlar aşama aşama örülen ve bizim varlığımızı geleceğe taşıyacak önemli siyasi kararlardır” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üyeliğin KKTC için önemli bir adım olduğunu kaydederek, “Bu üyelik aynı zamanda bundan sonra KKTC’nin tanınması bakımından da yeni bir dönemin başlangıcıdır” dedi.

Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili ve MYK Başkanı Tahir Budaqov ise Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkinin daha da gelişmesini arzu ettiklerini kaydetti ve KKTC ziyaretlerinin bu iş birliğinin ilk adımını oluşturduğunu vurguladı.

-Tatar: “Değişen konjonktürle KKTC’nin bölgede artan önemi daha da artacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in davetiyle dün akşam KKTC’ye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili ve MYK Başkanı Tahir Budaqov’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11:30’da başlayan görüşmede TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e sevgi ve saygılarını iletti.

KKTC’nin 2023 yılında 40. Kuruluş Yıldönümünü kutlayacağını kaydeden Tatar, yıllar geçtikçe devlet yapısının güçlendiğini söyledi.

Kendilerini hep Türk dünyasının bir parçası olarak gördüklerini, Azerbaycan ve Türkiye ile olan özel ilişkilerini “1 millet 3 devlet” şeklinde ifade ettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Tarihimiz, geçmişimiz, gönül birliğimiz, bu coğrafyadaki varlığımız, bizlerin daha da güçlü olabilmesi için, bu münasebetlerin geliştirilmesi ve bu iletişim çağında yakınlığımızın daha da artırılması en büyük temennimizdir ve bu oluyor” diye konuştu.

Dünyanın KKTC’ye uyguladığı izolasyon ve ambargoların kaldırılması ve geleceğe daha umutla bakılabilmesi için mücadele verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, değişen konjonktürle KKTC’nin bölgede artan öneminin daha da artacağını kaydetti.

“Tüm Türk dünyasının bir parçası olan KKTC’yi güçlendirmek ve yaşatmak, milli birliğin daha da ileriye götürülmesi için sizlerin desteğinize ihtiyacımız var” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabulünün KKTC’nin statüsünü yükselttiğini hatırlattı.

Tatar, “Bu üyelik bizim için çok önemlidir, çünkü bunlar aşama aşama örülen ve bizim varlığımızı geleceğe taşıyacak önemli siyasi kararlardır” diye konuştu.

Azerbaycan’la her zaman özel bir ilişkileri olduğunu, Azerbaycan’a her zaman destek verdiklerini ifade eden Tatar, Karabağ’da şehit düşen Azerileri rahmet, gazileri de şükranla andı.

Kıbrıs milli davasının esasında bir Türklük davası olduğunu belirten Tatar, Anavatan Türkiye’nin her zaman hem ekonomik hem de siyasi olarak yanlarında olduğunu dile getirdi ve Kıbrıs’ın tarihiyle ilgili bilgiler aktardı. Tatar Azerbaycan’la olan ilişkilerini ileriye taşımanın kendileri için bir mutluluk kaynağı olduğunu da ifade etti.

-Budaqov: “KKTC’nin elde ettiği başarılar bizi mutlu ediyor”

Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili ve MYK Başkanı Tahir Budaqov da konuşmasında, KKTC’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Aliyev’in selamlarını iletti.

Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerin tarihi köklere dayandığını kaydeden Budaqov, Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadele sonucunda bir devlet koruması ve elde ettiği başarıların kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

KKTC’yi daha da yüceltecek adımların atılmasını ve KKTC ile Azerbaycan arasındaki ilişkinin geliştirilmesini umut ettiklerini dile getiren Budaqov, bu ziyaretin bundan sonra daha da geliştirilecek iş birliklerinin ilk adımını oluşturduğunu vurguladı.

-Kurtulmuş: “Yeni bir dönemin başlangıcı”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi; her geldiğinde KKTC’nin biraz daha inkişaf ettiğini görmenin kendileri için bir iftihar meselesi olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, “Allah Kıbrıs Türklerini KKTC’ye ilelebet payidardık versin, muzaffer bir halk olarak burada varlığınızı kıyamete kadar sürdürün diye dua ve temenni ediyoruz” diye konuştu.

Yeni Azerbaycan Partisi yetkilileriyle partinin kuruluş yıldönümü törenleri dolayısıyla Bakü’de birlikte olduklarını, Yeni Azerbaycan Partisi ile AKP’nin yakın ilişki içerisinde olduğunu belirten Kurtulmuş, KKTC’den de UBP’yi yanlarına alarak 3’lü bir partiler arası diyalog mekanizması geliştirmenin her üç ülkenin de hayrına olacağı kanaatinde olduğunu kaydetti.

“Bir millet ve 3 devletiz" diyen Kurtulmuş, "bu kardeşliği bütün imkânlarını seferber ederek daha da kuvvetlendireceğiz “diye konuştu ve devletler arasında olan kusursuz ilişkileri siyasi partiler arasında da geliştirmenin yararlı olacağını söyledi.

Kurtulmuş, bugünkü ilk adımın gelişmesi ve Türk dünyasının diğer siyasi partilerinin de katılımıyla daha geniş bir birlikteliğe ulaşması yönündeki umudunu da dile getirdi.

Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üyeliğin KKTC için önemli bir adım olduğunu kaydeden Kurtulmuş, “Bu üyelik aynı zamanda bundan sonra KKTC’nin tanınması bakımından da yeni bir dönemin başlangıcıdır” diye konuştu.